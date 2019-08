Côte d'Ivoire: Nouvel affrontement entre Arafat dj et Ariel Sheney

Arafat dj et son ex poulain Ariel Sheney, après leurs différents clashs, vont une nouvelle fois s'affronter.

Arafat dj et Ariel Sheney nominés au Afrimma Awards 2019

Autrefois de très proches collaborateurs et surtout de très bons amis, Arafat dj et son ''fils'' Ariel Sheney se regardent désormais en chiens de faïence. Meme si Le colonel Lobofouè a publiquement présenté ses excuses à son ex mentor, Le boss de la Yorogang, lui, digère mal le départ de son meilleur élément à qui il envoie souvent des pics. Après donc les différentes guéguerres qui ont suivi leur séparation, les deux stars du Couper decaler vont à nouveau s'affronter puisqu'ils sont tous les deux nominés dans la catégorie de meilleurs artistes francophones aux Afrimma Awards 2019 qui se tiendront le 2 novembre 2019 à Dallas, aux Etats Unis. Ils sont d'allieurs les seuls ivoiriens à défendre le drapeau Orange Blanc et Vert dans cette catégorie où ils ont pour adversaires Stanley Enow, Salatiel et Daphne du Cameroun, Fally Ipupa, Ya Lewis et Dadju du Congo, Toofan du Togo et Aya Nakamura du Mali.

Ces différentes nominations ont été acceuillies avec beaucoup de joie par les deux artistes qui n'ont pas manqué d'informer leurs differents fans tout en les invitant à voter en leur faveur. « Encore une nouvelle nomination ma Chine. Je suis nominé dans la catégorie de meilleur artiste francophone. Votez plusieurs fois pour qu’on ramène ce prix à la maison », a publié DJ Arafat sur sa page Facebook, qui veut certainement prouver à tous qu'il est toujours le numero 1 du Couper décaler. Quant à Ariel Sheney, il s'en est remis à Dieu. ''Merci à Dieu pour cette nouvelle nomination. Allez tous voter pour moi'', a publié l'auteur d'Amina qui, en plus d’être nominé dans la catégorie meilleur artiste Afrique francophone, est également en lice pour le meilleur artiste masculin d’Afrique de l’ouest.

En plus des deux icônes du Couper decaler, trois autres personalités culturelles ivoiriennes sont nominées aux African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA), organisés chaque année par le magazine américain African Muzik, récompensant depuis 2014, les artistes africains qui s'illustrent sur le continent et ailleurs. Il s'agit notamment de Konnie Touré, nominée dans la catégorie personnalité Tv de l’année, Zota que l'on retrouve dans la cotégorie meilleure danseuse d’Afrique, et Josey nominée dans la catégorie meilleure artiste féminin d’Afrique de l’ouest.