Business : Déjà plus de 1000 milliards de dollars pour MTN en 2019

Le groupe MTN a présenté ses résultats financiers pour le premier semestre de l’année. Ils sont satisfaisants dans l’ensemble malgré le recul observé sur ses bases sud-africaines.

MTN a augmenté ses revenus de 10,2% en six mois.

MTN se porte bien sur le marché. Le groupe a publié le 8 août dernier ses résultats financiers pour le premier semestre clos en juin 2019.

D’après Rob Shuter, le directeur général de l’entreprise sud-africaine, le bénéfice avant intérêts, imports et amortissements (EBITDA) a augmenté de 10,2% pour atteindre 31,2 milliards de rands, soit 1 198 milliards de francs CFA. Le directeur de MTN indique que ce chiffre a été obtenu grâce à la croissance observée dans ses principaux marchés : le Nigeria (+12,2%) et l’Afrique du sud (+3,3%). Cependant, il faut noter la baisse du nombre d’abonnés en Afrique du sud.

Malgré ce recul sur ses bases, MTN compte désormais 240 millions d’abonnés sur le continent. Le groupe a enregistré 7,7 millions nouveaux clients entre janvier et juin 2019. Le directeur général du groupe indique que « le nombre d'utilisateurs de données actifs a augmenté de 3,5 millions, passant à 82 millions ». Tout comme le nombre d'utilisateurs de Mobile Money actifs a augmenté de 2,4 millions, pour atteindre 30 millions.

Rob Shuter se satisfait des résultats obtenus et des avancées réalisées par son entreprise. « Durant cette période, nous avons eu des événements marquants. Nous avons achevé avec succès l'inscription de MTN Nigeria à la Bourse nigériane et notre coentreprise de commerce électronique Jumia cotée à la Bourse de New York », s’est-il-réjoui en attendant que le géant des télécoms devienne un agent bancaire au Nigeria.