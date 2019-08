Kerozen dj-Sérey Dié, quelque chose s'est passé en Tunisie

Kerozen dj a fait des révélations sur ses relations avec le capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Serey Dié.

Kerozen dj: ''Mes rapports avec Serey Die n'ont rien à voir avec l’argent''

Le talentueux chanteur ivoirien Kerozen dj est également connu pour ses affinités avec certains footballeurs ivoiriens. Gervinho, Jouma Saïd Desiré, Serey Dié et bien d'autres sont de bons amis de l'auteur du titre à succès ''victoire'' qui a même pris l'habitude de visiter ses amis footballeurs hors de la Côte d'Ivoire. Lors d'une interview accordée à Media Prime, Kerozen est revenu sur les liens d'amitié qui existent entre lui et le capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Serey Dié Geoffroy. ''Mes rapports avec Serey Die n'ont rien à voir avec l’argent. Avec lui, c'était de grands moments d'émotions et de gaité partagée'', a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le poulain de la belle productrice ivoirienne Emma Dobré, a révélé qu'il a même eu à visiter la maison où vivait le champion d'Afrique 2015 en Tunisie avant de s'envoler pour l'Europe. ''Je me rappelle qu'il m'a fait partir en Tunisie visiter la maison qu’il habitait avant son départ sur l'Europe. J’ai littéralement fondu en larmes quand j'ai vu l'état de délabrement avancé de l'appartement et le nombre pléthorique de personnes qui y résidaient. Je n'en revenais pas'', a ajouté Kerozen dj qui a exprimé sa fierté de voir Serey Dié devenir une star de football.

''Voir d'où il vient avant de devenir ce qu’il est aujourd'hui. Je me suis donc résolu de ne plus me plaindre de la vie. Je me suis mis à l'idée que tant que je vis, il ne sera jamais trop tard pour moi. En tout cas, cela me faisait oublier un tant soi peu mes soucis d'alors'', dira l'artiste.

Pour rappel, Kerozen dj avait été reçu par Yao Kouassi Gervais dit Gervinho en Mars dernier en Italie où il assisté à une rencontre de la Serie A italienne entre Parme et l'equipe et l'Atalanta Bergame.