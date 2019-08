Guillaume Soro à Ouattara: « Pourquoi tu es arrogant comme çà ?»

Guillaume Soro a rencontré la diaspora ivoirienne vivant en Europe, dans la soirée du samedi 10 août 2019 à Paris. Profitant de ce moment, le président du Comité politique, a livré quelques secrets sur la présidentielle de 2010 et sur ses ambitions pour la Côte d’Ivoire.

Guillaume Soro: "Si ce n’est pas la méchanceté, pourquoi ils ne veulent pas que j’aille voir Bédié"

En démocratie, seule le peuple décide. J'entends les gens dire: "Guillaume, ne vas pas te réconcilier avec Bédié parce que c'est lui qui a crée l'ivoirité. Mais l'ivoirité est fini, où est le problème? Arrêtez çà! Quelle est cette histoire de dire qu'il faut que le nord garde le pouvoir? Moi, je ne suis pas dans ces histoires de garder le pouvoir au nord. Depuis 1960, le régime qui a fait autant de torts aux enfants du nord, c'est le régime du RHDP. Est-ce qu'au moment où Alassane Ouattara s'alliait à Bédié, il y a eu des sages du nord qui sont allés le voir pour lui demander de ne pas le faire? Au premier tour, Gbagbo est arrivé avec 38%. Bédié est venu avec 25%. Ce ne sont pas les 25% de Bédié qui ont fait qu'Alassane a gagné?

Maintenant, moi je veux faire la même chose, pourquoi vous ne voulez pas? Si ce n’est pas la méchanceté, pourquoi ils ne veulent pas que j’aille voir Bédié. Or eux-mêmes, sont allés là-bas, il y a dix ans. Donc laissons ce débat là. Je suis là, non pas dans le sectarisme, le clanisme, le régionalisme. Il nous faut en Côte d’Ivoire bâtir la nation ivoirienne. D’autres peuples l’ont réussi. Nous, nous voulons construire la nation où les peuples de Côte d’Ivoire vont s’unir pour devenir le seul peuple de Côte d’Ivoire (…) D’ici septembre ou octobre, quelque chose se passera. Et je vous demande à vous tous de vous mobiliser. Nous devons rassembler nos forces.

Guillaume Soro: "Vous n'êtes pas Dieu"

Nous devons changer les choses en Côte d’Ivoire. Parce que ce que je vois de mon pays, ce n’est pas ce que j’ai rêvé. Le premier mandat de Ouattara était bon. Mais le deuxième, à partir du moment où certaines ouailles lui ont fait croire qu’il fallait faire un troisième mandat, il a oublié de diriger le pays et ils ont commencé à penser à la confiscation du pouvoir. C’est çà qui me choque. Quand j’entends dire que la CEI, c’est bouclé alors que nous, dans l’opposition, on a marché. On a fait asseoir Gbagbo pour discuter. Pourquoi on est arrogant comme çà ? Parce que, quand on dirige un pays, il ne faut jamais rompre le dialogue et la démocratie. Il faut construire la paix. Même si l’opposition le veut, il faut toujours discuter. Mais on compte sur quoi ?

Sur les chars de la République ? Les chars là, appartenaient à Houphouët. Houphouët est mort, les chars sont restés. Après c’était Bédié, Guéi et ensuite Gbagbo. Aujourd’hui, c’est Ouattara. Qu’il en achète beaucoup comme çà lorsque nous serons au pouvoir en 2020, on n’aura pas besoin d’investir dans l’armement parce qu’Alassane en aura acheté suffisamment (…) Il reste 14 mois pour qu’il y ait des élections en Côte d’Ivoire. Vous qui êtes forts aujourd’hui, c’est à vous de faire la paix. C’est à vous de faire la réconciliation. Un premier ministre va dans mon village et dit qu’on va le broyer. Mais tu n’es pas Dieu (…) Quand on est au pouvoir, mieux vaut faire du bien. Ne nous divisons pas. Rassemblons nous pour bâtir la nation ivoirienne.