Accident d'Arafat dj: Ariel Sheney, Serey Dié, Molaré...en prière

Après avoir appris le grave accident de moto d'Arafat dj, plusieurs personnalités du showbiz ont fait des prières pour le Dashikan.

Accident d'Arafat dj, plusieurs artistes en prière

On peut souhaiter tout à son pire ennemi sauf la mort, comme le dirait l'autre. L'annonce du grave accident du boss de la Yorogang enflamme la toile depuis ce dimanche soir. Même si Arafat dj a eu plusieurs fois des accidents de moto, ce dernier ci semble plus sérieux car la vidéo dans laquelle l'on aperçoit le roi de la ''Chine'', étalé sur le bitume, avec la moto complètement endommagée, temoigne de la gravité des faits.

Depuis lors, des messages de soutien et de prière fusent de partout. Des personnes les moins connues au plus célèbres, tout le monde demande des prières à l'endroit d'Arafat dj. Même les artistes avec qui Arafat dj est en froid, ne sont pas restés en marge de ce mouvement de solidarité.

C'est d'abord Molaré, communément appelé Le boss du Couper decaler, qui, après avoir appris la nouvelle, s'est rapidement rendu sur les lieux pour procéder urgemment à l'evacuation d'Arafat et aurait même pris les soins en charge. Ariel Sheney, l'élève "rebelle" du boss de la Yorogang, a demandé à son ex patron de tenir bon.

''La force d’un homme, c’est de se relever à chaque fois qu’il tombe. Tu me l'as toujours appris. Alors, c’est pas le moment de lâcher. Je t'aime. Pray for you'', a-t-il publié sur sa page facebook quand Serge Beynaud demandait des prières pour Arafat dj. ''Restons en prière pour notre frero'', a écrit Beynaud sur facebook.

Les kiff no beat ont mis leur "guerre" avec Arafat de côté et ont posté le message suivant: ''Un lion reste un lion. Force à toi le vieux". Le capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Serey Dié, a également manifesté son soutien à Arafat dj. ''Union de prières pour notre frère dj Arafat. Je te sais fort, bon rétablissement et que DIEU te protège'', a-t-il publié sur facebook.

Claire Bahi, Eudoxie Yao, Dj Mix, Bamba Ami Sarah et bien d'autres ont aussi temoigné leur solidarité au boss de la Yorogang. Le révérend Général Makosso Camille, communément appelé Le pasteur du Couper decaler, a egalement fait une prière pour Arafat Dj.

''J'apprends que l'artiste Dj Arafat vient de faire un terrible accident de moto. Je le porte maintenant en prière et demande à tous de declarer maintenant une parole sur sa vie. Que l'esprit de mort preparé contre sa vie par certaines personnes du showbiz tapis dans l'ombre, retourne à l'envoyeur dans un délai de 24 heures au nom de Jesus'', a-t-il publié sur les réseaux sociaux.

Ces nombreuses prières semblent avoir été exaucées puisqu'aux dernières nouvelles, Arafat dj aurait repris connaissance.