Accident d'Arafat dj : Voici la réaction de Debordo Leekunfa

Debordo Leekunfa a finalement réagi après le grave accident de moto d'Arafat dj survenu ce dimanche à Cocody.

Debordo Leekunfa: ''Arafat dj, s'il te plait, pensons à nos enfants''

Après que les vidéos de l'accident d'Arafat dj ont inondé la toile, plusieurs acteurs du showbiz ivoirien voire africain, ont manifesté leur soutien à Arafat dj. Gohou Michel, l'aminateur Didier Bléou, Claire Bahi, Serge Kassy, Nash, Tenor du Cameroun, Imilo le chanceux du Burkina Faso et bien d'autres ont adressé des messages forts au leader de la ''Chine''.

Certains artistes qui avaient eu des prises de bec avec Arafat dj, ne sont pas restés en marge de cet élan de solidarité, à commencer par Molaré qui a même pris en charge les premiers soins d'Arafat dj. Après lui, Ariel Sheney, Serge Beynaud, les jeunes rapeurs du groupe Kiff no beat, et même le capitaine des Eléphants Serey Dié ont mis de côté leurs différends avec Arafat dj, et ont demandé à Dieu de le protéger.

Cependant, le manque de réaction de Debordo Leekunfa dès les premières heures du drame, a suscité de vives réactions sur la toile au point où l'auteur de ''specialité ivoirienne'' a été traité de ''personne sans coeur'' souhaitant même la mort de son ex meilleur ami, Arafat dj. Ce n'est que ce lundi autour de 10 heures 30 que Debordo Leekunfa va se signaler sur sa page facebook en publiant une vidéo de lui et d'Arafat dj en pleine prestation.

Cette vidéo était accompagnée d'un long message. ''C’est à mon réveil que je reçois cette mauvaise nouvelle ! Toute la toile en parle. Loin de nos clashs, au grand jamais je ne souhaiterai ton mal car nul n’est à l’abri d’un quelconque malheur. Il n'y a que Dieu seul qui contrôle tout. Je lui dis merci aussi. Merci pour sa main qu'il continue de poser sur ta vie'', a écrit Debordo Leekunfa.

Qui a eglement donné des conseils à son ex compagnon: ''On prend de l'âge. Nous avons nos enfants. Il est grand temps que nous restions concentrés sur l'objectif présent qui est de rehausser l'image de la musique ivoirienne. Que nous ayons la force de nous détacher des mauvaises comapgnies qui peuvent avoir des repercussions sur nos enfants...maintenant s'il te plait, range ta moto et ta chanson moto moto qui te mettent toujours dans la merde...Lève-toi et reviens dans le jeu. J'ai encore plein de chansons pour te contrarier'', a ajouté le Mimi.