Au lendemain de la mort d' Arafat DJ, le monde culturel africain reste encore secoué par ce départ inattendu du "président" de la Chine. La douleur et la consternation ne cessent de grandir dans les cœurs du Daishikan. Très touché par la disparition du roi du couper décaler, le général Makosso Camille se montre inquiet.

"Le départ d' Arafat DJ peut créer des conflits inutiles"

Arafat DJ n'est plus de ce monde. L'artiste le plus populaire du couper décaler est décédé le lundi 12 août 2019 des suites d'un accident de la circulation. Le Daishikan n'a pu survivre à ses blessures qu'il a subies après avoir heurté un véhicule avec sa moto. La nation tout entière et les fans du chanteur, ont du mal à accepter la triste réalité.

Dans cette atmosphère de deuil et de désolation, le général Makosso Camille, depuis le Cameroun, a interpellé les Ivoiriens en leur faisant part de ses inquiétudes suite à la disparition du fils de Tina Glamour et de feu Houon Pierre. Le pasteur a clairement exprimé ses craintes.

"Aujourd'hui, j'ai deux grandes inquiétudes sur Arafat DJ. Arafat n'est pas mort. Il nous a devancés. Il y a deux cas. Le premier cas, est quel hommage on rend à Arafat. J'ai des inquiétudes et je vous dis que le départ d' Arafat peut créer encore d'autres conflits inutiles et d'autres problèmes inutiles", a prévenu Makosso.

Puis le général Makosso de faire des révélations sur la vie de Houon Ange Didier, nom à l'état civil du Yorobo. "Arafat a beaucoup été combattu. Arafat a reçu beaucoup de coups. Je vous assure qu'actuellement, l'homme le plus heureux au monde, c'est Arafat", a déclaré le frère ainé de Lolo Beauté dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

"Au départ d'un grand, soit la famille se déchire complètement, soit il y a des règlements de comptes", a ajouté Makosso, qui n'a pas manqué d'inviter Tina Glamour à s'associer avec le staff d' Arafat DJ, son épouse et ses amis afin de lui rendre un hommage à sa dimension. Toutefois, il a conseillé de ne pas confier les obsèques du défunt à des gens qui étaient ses adversaires dans le couper décaler.