Décès d'Arafat dj : Le rappeur MHD pleure depuis sa prison

Au délà du couper decaler, c'est toute la sphère de la musique africaine et occidentale, qui est affectée par la disparition d'Arafat dj. Ayant collaboré avec des artistes de renommée internationale, ces derniers ne sont pas restés indifférents face au décès du Daishikan, à l'instar du jeune rappeur français d'origine guinéenne, Mohamed Sylla alias MHD. Incarcéré depuis le mois de janvier dernier, c'est dépuis la prison qu'il a appris la terrible nouvelle. Attristé et n'ayant certainement pas les outils nécessaires pour publier son message sur les réseaux sociaux, le jeune rappeur a redigé une lettre manuscrite dont la capture a été diffisée sur le web.

Voici la lettre de MHD à Arafat

« Grand frère! Janvier 2019, je suis arrivé à Babi, on a fait la fête ensemble avec Bebi Philip, tu me faisais écouter tes prochains hits et un nouveau qu’on devait bosser ensemble à l’avenir. Grand frère! Premier concert à Babi, tu es venu me voir à mon hôtel alors qu’on ne se connaissait pas, mais moi je te connaissais par ton talent, toi qui m’a fait danser sur chacun de tes morceaux. Ce jour-là tu m’as dit « petit tu es top loin pour les autres ».

Gand frère! Tu m’as inspiré dans l’afro, je t’écoutais et connaissais tes morceaux par cœur, j’ai dansé à tes côtés, tu es venu sur scène avec moi sachant qu'un (01) an auparavant je ne te voyais que sur ma TV. Didier pourquoi j’entends ton nom aux informations dans ma cellule? Tu me fais quoi là…

Donc c’est comme ça que tu nous laisse le travail qui n’est pas fini, ne me fait pas ça s’il te plaît, si un jour je descends à Babi, qui va venir me chercher, à cause de toi je suis allé à Abidjan autant de fois que mon pays d’origine.

Didier tu m’as eu. Repose toi paisiblement maintenant mon frère, on transmettra tout ton art à la jeunesse du monde entier! Ils sauront qu’un jour il y’a eu une légende du nom de « DJ Arafat ». Signé MHD

Pour rappel, MHD est incarcéré depuis le 17 janvier 2019 pour homicide volontaire. Il est soupçonné d’avoir participé à une rixe entre deux gangs rivaux à Paris qui a conduit à la mort d’un jeune homme de 23 ans répondant au nom de Loïc K. Un drame survenu le vendredi 6 juillet 2018. Malgré le fait que sa voiture a été identifiée sur le lieu du crime et que des vidéos compromettantes ont été dévoilées, le chanteur clame toujours son innocence.