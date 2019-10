Grosse surprise d'Hamed Bakayoko à la mère et la veuve de Dj Arafat

Deux mois après la mort de Dj Arafat dans un accident de moto, le ministre Hamed Bakayoko a soulagé la veuve Carmen Sama et la mère de l'artiste, Logbo Valentine alias Tina Glamour.

« Je suis "le père" d'Arafat et je le demeurerai pour sa famille, sa mère et ses enfants...Je serai toujours là comme un vrai père pour les accompagner. Ce que je souhaite, c’est que sa mort nous unisse davantage !», tels sont les mots d'Hamed Bakayoko à la famille de feu Ange Didier Houon quelques jours avant son inhumation.

Et le moins que l'on puisse retenir jusqu'à présent, c'est qu'Hambak essaie tant bien que mal d'honorer sa parole. Après avoir veillé personnellement à ce qu'Arafat dj soit honoré à l'image de l'icône qu'il représentait pour la jeunesse, le ministre ivoirien de la Défense, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, a jeté un regard compatissant envers la mère de Dj Arafat, Tina Glamour, et de la jeune veuve, Carmen Sama.

Ainsi donc, selon des sources dignes de foi, Hamed Bakayoko a remis à chacune, une Villa située dans la commune de Cocody. Cette nouvelle a été très appreciée par de nombreux internautes qui n'ont pas manqué de saluer le geste du ministre d'Etat à l'endroit de Tina Glamour et de Carmen Sama.

Carmen qui reçoit ainsi une deuxième villa après celle offerte à sa fille, la petite Rafna, par le promoteur du Primud, Molaré en mémoire à Dj Arafat. ''Vraiment, le ministre Hamed Bakayoko, au délà de la politique, il a un cœur en or. Merci mon ministre pour les bienfaits à Maman Tina et à la mère de la Chine (fans de Dj Arafat). Vous êtes un bienfaiteur et c'est pourquoi Dieu vous élèvera'', a commenté un internaute.