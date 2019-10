Côte d'Ivoire: Alain Lobognon accuse gravement Amadou Soumahoro

Alain Lobognon est beaucoup remonté contre Amadou Soumahoro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le député de Fresco, une localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a vivement dénoncé le fonctionnement de l'hémicycle qu'il considère comme une sous-section du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). C'était le mardi 15 octobre 2019 au cours d'une rencontre avec la presse.

Alain Lobognon indigné: "L'Assemblée nationale, une section du RHDP"

Suite à l'arrestation manquée de Guillaume Soro en Espagne, dans la nuit du 7 au 8 octobre 2019, le groupe parlementaire Rassemblement s'est prononcé sur l'épineux dossier le mardi 15 octobre. Au cours des échanges avec la presse, Alain Lobognon a dénoncé le traitement dont a fait l'objet le député de Ferké.

"Le groupe parlementaire Rassemblement marque sa stupéfaction et sa désapprobation quant à l'utilisation d'Interpol à des fins politiques, visant à écarter un candidat à l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Le groupe parlementaire élève une vive protestation et exprime son indignation devant un tel traitement à l'égard d'une haute personnalité ivoirienne", a déclaré l'ex-ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs.

Ce proche de Guillaume Soro est allé plus loin en formulant "deux questions orales avec débat, adressées au ministre de la Sécurité et au ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, afin de réclamer des explications et situer les responsabilités des autorités ivoiriennes".

Profitant de la tribune qui lui était offerte, Alain Lobognon n'a pas manqué de s'en prendre à l'Assemblée nationale. Le porte-parole du MVCI (Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire) a traité le Parlement ivoirien de sous-section du RHDP.

"Nous n'arrivons pas à travailler convenablement à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne fonctionne pratiquement pas. L'Assemblée nationale se comporte comme une sous-section du RHDP. Le gouvernement travaille à la place de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun risque, Guillaume Soro rentrera. L'Assemblée nationale est saisie du motif de son absence", a soutenu Alain Lobognon.

Il faut noter qu' Alain Lobognon avait déjà tenu des propos similaires en l'endroit de la RTI, le média public. Pour l'homme de 51 ans, il ne fait aucun doute, cette chaine publique est bel et bien une "sous-section" du parti d' Alassane Ouattara.