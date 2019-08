Le régime fait annuler un meeting des pro-Soro, le MVCI crie sa colère

L'annulation ce vendredi du meeting tant attendu du MVCI (Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles), proche de Guillaume Soro, et de certains partis politiques de l’opposition, suscite l’indignation. Dans la déclaration ci-dessous, le MVCI condamne de basses manoeuvres du régime Ouattara et appelle ses militants au calme.

Déclaration du MVCI suite à l'annulation de son meeting de Koumassi

Des partis politiques en l’occurrence le MVCI, le RACI, l’ANC et des mouvements regroupés au sein du CMA-GKS, ont annoncé, il y a quelques jours, l’organisation d’un meeting à Koumassi. Initialement prévue et autorisée à la place Incha’Allah pour le 3 août 2019, cette manifestation a été finalement délocalisée au terrain de la Sogefiha à la demande de la Mairie. Ce 2 aout 2019, pendant que la mobilisation des militants battait son plein dans tous les quartiers de Koumassi, des manœuvres dilatoires ourdies par certains caciques du RHDP, ont imposé l’annulation de cette manifestation politique somme toute légale et légitime.

Le MVCI fait remarquer que par de telles attitudes des cadres du RHDP menacent gravement la paix, la démocratie, les libertés et les droits de l’homme en Côte d’Ivoire. Et pourtant, il y a à peine quelques jours ce parti avait transporté à coût d’argent public, des populations de toutes les régions de notre pays pour organiser sans aucun heurt ni empêchement, un hommage immérité à son Président à Ferkessedougou, commune où le maire est de l’opposition. Face à cette attitude hideuse du régime RHDP, le MVCI demeurera combatif et pacifiste. Au demeurant, devant la confirmation de cette volonté du régime d’empêcher la démocratie et de l’Etat de droit,

le MVCI : * appelle ses militants, les démocrates et l’ensemble du peuple au calme et à ne céder sous aucun mobile face à la volonté du RHDP, de plonger une nouvelle fois le pays dans la violence. * dénonce la confiscation des droits et des libertés, acquis après tant d’années de sacrifices et de combats payés au prix fort ; * prend à témoin la communauté nationale et internationale des dérives autoritaires et dictatoriales du RHDP ; * appelle ses militants en particulier, les Ivoiriens en général à demeurer mobilisés et attentifs aux consignes et mots d’ordre à venir. Le MVCI présente ses excuses aux amis de la Démocratie et de la Réconciliation en Côte d’Ivoire pour ce désagrément indépendant de sa volonté. Agir pour le Peuple, Notre Devoir.

Fait à Abidjan le 2 Août 2019.

Le Président du MVCI

Sekongo Félicie