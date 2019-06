People : Ismaël Isaac et David Monsoh font une bonne affaire

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Ismaël Isaac vient de frapper un grand coup avant la sortie de son prochain album. Le "Gangaba de Treich" a signé avec la maison de disque française Warner Music, grâce à David Monsoh, un célèbre producteur ivoirien basé en France.

Ismaël Isaac s'engage avec Warner Music

Pour son huitième album, Isamël Isaac entend mettre la barre très haut. Le reaggaeman ivoirien a signé un contrat avec Warner Music France, une société d' édition et de production musicale, créée en 1971, filiale de Warner Music Group. La signature du contrat a été effective par l' entremise de David Monsoh. "Je rêvais de travailler avec lui. C' est un plaisir pour moi de travailler avec lui. C' est l'un des meilleurs albums qu' smaël va nous donner. Par la suite, il y aura une belle tournée européenne", a déclaré l'ancien producteur de feu Douk Saga, le lundi 3 juin 2019 dans une vidéo. Aucune date précise n' a été donnée pour la sortie de l' album.

La bonne nouvelle a été relayée sur la page Facebook d' Ismaël Isaac. "ll est l’heure !!!!!!!!! Ismaël Isaac vient de signer un contrat avec la maison française Warner. Cette signature a eu lieu grâce à l’ implication inconditionnelle de David Monsoh. L’ album 'Yörö magne srah khâgne' est un vent qui soufflera à travers le monde. À chacun son CD. Bonne fête de Ramadan", a publié le chanteur.

Ismaël Isaac a aussi sonné le rappel des troupes en convoquant tous les présidents des fans clubs à une importante rencontre. "Vu que la date de sortie de l’ album 'Yörö magne srah khâgne', avance à grand pas, la structure Ismaël Isaac invite tous les présidents des fans clubs Ismaël Isaac en Côte d’ Ivoire à laisser leurs numéros en commentaires ou nous contacter via Messenger ou Wathsap. Car très bientôt, nous aurons un important entretien avec eux. Vu la nécessité de l’ information , nous demandons à chacun et à tous de ne pas rater cette occasion", peut-on lire sur sa page Facebook.

Né en 1966, Diakité Issiaka, plus connu sous le nom d' Ismaël Isaac, a sorti son premier album, Tchilaba, en 1986. Son dernier album, Je reste, a été mis sur le marché en 2014.