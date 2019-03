Côte d’Ivoire: Ramata Bakayoko annonce une resocialisation de 3.000 enfants

Invitée de l'émission "Les Salons de Radio Côte d'Ivoire", le 10 mars 2019 à Abidjan, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Bakayoko, a annoncé la mise en œuvre d'un programme national de resocialisation de 3.000 enfants.

Ramata Bakayoko prévoit une prise en charge des enfants en rupture sociale

"Le gouvernement a mis en place un programme national qui prévoit la resocialisation de 3 000 enfants dans le cadre du Programme social du gouvernement", a déclaré Ramata Bakayoko.

Ce programme de resocialisation permettra, assure la ministre, de donner une dignité, une éducation et de créer des conditions d'insertion et d'épanouissement des enfants en situation difficile et/ou en rupture sociale.

Selon la ministre, ce programme est soutenu par de nombreuses autres initiatives. Des partenaires techniques et financiers, et des structures caritatives, relève-t-elle, ont permis de réhabiliter un centre de transit à (Agboville) et de créer des centres d'accueil à (Soubré, Bouaké et Ferkessédougou) pour prendre en charge les enfants en rupture sociale ou victimes de traite, afin de leur donner un nouveau départ dans la vie.