RHDP: Le jour où Guillaume Soro a fait allégeance à Amadou Gon

Passé à l’opposition depuis sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro est devenu incisif envers le régime dirigé par le président Alassane Ouattara. Alors que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est pressenti pour succéder à Alassane Ouattara en 2020, l’ancien président de l’Assemblée nationale, lui, a préféré claquer la porte du RHDP et annoncer sa candidature à la prochaine présidentielle. Et pourtant, naguère, il faisait partie des laudateurs voire admirateurs d’Amadou Gon. Comme le témoigne le discours tenu par lui après la deuxième édition du Festival Carrefour des Alliés qui s'est tenu à Katiola. C'était en avril 2016 face aux leaders d'opinion et différentes structures socioprofessionnelles, les Chefs traditionnels, les guides religieux et les opérateurs économiques à un diner à sa résidence à Bouaké. A l’époque, ce discours de Guillaume Soro avait été abondamment relayé sur le site www.guillaumesoro.ci avant d’être supprimé il y a peu. Afrique-sur7 l'a retrouvé et vous en propose de larges extraits.

Guillaume Soro: « Amadou Gon est resté loyal et a fait corps et âme avec le Président Ouattara »

« Très chères populations de Bouaké, Chers frères et amis, cadres de Bouaké, merci de l’honneur que vous me faites en répondant à mon invitation de manière somme toute fraternelle. Les sentiments que j’éprouve en étant parmi vous, avec vous, sur ces terres, ces sentiments là sont tout particuliers, en raison de la place que Bouaké tient dans mon cœur et dans ma vie. C’est ici, avec vous, que nous avons entamé le combat pour la reconquête de la liberté, de la dignité et de la fraternité retrouvée en Côte d’Ivoire.

Ce combat a été rude. Mais il n’a connu un aboutissement heureux que parce que nous étions unis autour du même idéal de paix et de justice ; unis dans notre cause autour du Président Alassane Ouattara. C’est pour cette raison que je voudrais, avec insistance et avec énergie en appeler à l’apaisement et au retour de la sérénité dans nos rangs, face à toutes les polémiques que je vois monter de toutes parts et qui seront à terme dommageables. Il faut cesser les querelles, quitter les détails qui appellent le diable, pour consolider l’essentiel, c’est-à-dire le soutien au Président de la République afin qu’il achève l’œuvre qu’il a entamée pour le peuple ivoirien.

Je le répèterai toujours, je suis un homme de mission, et non pas un homme de démission ; encore moins, un adepte de polémiques inutiles et stériles. C’est pour cela que je soutiens que, ce dont le Président Ouattara a besoin, en ces temps délicats, c’est d’un bloc, d’une équipe soudée, d’un collectif. Les destins individuels ne m’intéressent pas. Ce en quoi je crois, c’est le destin collectif d’une équipe et d’un peuple. Nous avons suffisamment prouvé notre désintérêt pour les destinées individuelles pour nous mettre au service du peuple ivoirien chaque fois que l’histoire de notre pays l’a rendu nécessaire. Personne ne nous fera donc de leçons sur la reconnaissance, la gratitude et la loyauté.

Guillaume Soro: "Qu’Amadou Gon reçoive donc le respect que j’éprouve pour l’homme loyal qu’il représente"

L’histoire de notre pays est écrite et il faut savoir gré aux ivoiriens de la connaître à la perfection. La reconnaissance, la gratitude et la loyauté sont des valeurs issues du même moule. Ceux qui sont reconnaissants sont remplis de gratitude. Et ceux qui sont remplis de gratitude sont toujours loyaux. La loyauté, permettez moi de vous en parler. Rassurez vous, je ne serai pas bien long même si je peux vous égrener ce thème, exemples à l’appui, toute cette nuit : je ne vous prendrai qu’un exemple ; Vous le savez tous, j’ai été Premier Ministre sous la transition de 2007 à 2010 sous le Président Laurent Gbagbo et Premier Ministre de 2010 à 2012 pour gérer le retour à l’ordre républicain sous le Président Alassane Ouattara.

Je peux raisonnablement vous certifier que l’un des rares et peut-être le seul parmi ceux qui aujourd’hui, tiennent le devant de la scène politique, à être resté rigoureusement fidèle et loyal au Président Alassane Ouattara, s’appelle AMADOU GON COULIBALY, le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence. J’ai été témoin de scènes tragiques pour le genre humain, informé dans ma position, de défilés nocturnes et diurnes, aussi insolites qu’inattendus chez le Président Laurent Gbagbo. Amadou Gon est resté loyal et a fait corps et âme avec le Président Ouattara, partageant les moments d’espoirs et de doutes.

C’est exactement cette attitude que j’ai essayé d’adopter vis-à-vis du Président Blaise Compaoré qui a risqué sa position, sa diplomatie et son pays pour aider la Côte d’Ivoire à redevenir un havre de paix et qui a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Qu’Amadou Gon reçoive donc le respect que j’éprouve pour l’homme loyal qu’il représente. J’espère que son exemple contaminera tout l’espace politique. Cela redonnerait un peu de noblesse. Merci à tous, Merci à Bouaké, la ville qui m’a tant donné, celle avec laquelle je suis lié, corps et âme. Je repars d’ici sans rancune, sans rancœur, mais plein d’espérance. Je vous remercie ».