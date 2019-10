Candidature Soro en 2020, Lobognon rafraîchit la mémoire à Bictogo

Alain Lobognon et Adama Bictogo animaient, chacun pour son camp, des conférences de presse, ce lundi 28 octobre 2019. Les escalades verbales n'ont pas manqué entre pro-Soro et pro-Ouattara, par des punchlines bien envoyées de part et d'autre.

Alain Lobognon et Adama Bictogo se clashent autour de Soro

Le divorce est totalement consommé entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. C'est le moins que l'on puisse dire eu égard au fait que les partisans respectifs du Président de la République et de l'ancien Président de l'Assemblée nationale ne cessent de se lancer des piques à un an de l'élection présidentielle de 2020. C'est dans cette dynamique que le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié) et le Comité politique de Générations et peuples solidaires (GPS) ont animé des conférences de presse séparées, en ce début de semaine.

A Sofitel Hôtel Ivoire où s'est tenue sa conférence, Adama Bictogo, le Directeur exécutif du RHDP unifié, parti au pouvoir, s'est totalement moqué de la candidature à la Présidentielle de 2020 de Guillaume Soro, candidature annoncée par l'intéressé lui-même lors d'une interview. « La candidature de Guillaume Soro est un non-évènement. On n’a pas à répondre à une candidature annoncée dans les hôtels. On ne répond pas aux candidatures d’hôtels », a déclaré l'ancien ministre de l'Intégration africaine.

Poursuivant, il ajoute : « Sur les 25 millions d'habitants de la Côte d’Ivoire, il n'y a pas 500 personnes qui se souviennent encore de Guillaume Soro comme Premier ministre. Il n'a été qu'un vulgaire chef rebelle ! » La réponse à cette attaque contre l'ancien chef du Parlement ne s'est pas fait attendre. Et c'est l'Honorable Alain Lobognon qui a été chargé d'apporter la réplique.

Lors de sa conférence de presse animée ce même lundi à la résidence de Soro Guillaume à Marcory Résidentiel, l'ancien ministre des Sports a tenu à rafraichir la mémoire à son ancien camarade du RDR, Rassemblement des républicains :

« M. Bictogo qualifie la candidature de notre président de candidature d’hôtel. Nous voulons rappeler à M. Bictogo que le président de la République en cours a été déclaré élu dans un hôtel. Le président de la République qu’il sert aveuglément a prêté serment dans un hôtel. M. Bictogo devrait comprendre qu’il faut se garder de se moquer des Ivoiriens. »

Cette montée d'adrénaline entre camps rivaux, faut-il le rappeler, intervient à un an de l'élection présidentielle de 2020, faisant ainsi monter la crainte chez les citoyens ivoiriens.