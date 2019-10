Affaire "rentes viagères" : Guillaume Soro pris la main dans le sac

L'affaire des rentes viagères de Guillaume Soro avait suscité une vive polémique entre pro-Ouattara et pro-Soro. À en croire Jeune Afrique, l'ancien Président de l'Assemblée nationale vient de se voir payer toutes ses indemnités en tant qu'ancien président d'Institution.

Guillaume Soro perçoit la totalité de ses rentes viagères

Touré Moussa jetait un pavé dans la mare lorsqu'il annonçait sur son compte Twitter que "Guillaume Kigbafori Soro ne perçoit aucun centime au titre de ses rentes viagères sur décision du gouvernement". Cette sortie du Conseiller en communication de Guillaume Soro avait soulevé l'ire de certains ministres du gouvernement ivoirien, notamment Sidi Tiémoko Touré et Mamadou Touré.

À la suite du porte-parole du Gouvernement, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes affirmait que "c'est à partir de 55 ans que l’on commence à bénéficier d’une rente viagère en tant qu’ancien Premier ministre". Allant jusqu'à évoquer "la méconnaissance des textes" de la part de l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne et son camp dans l'optique de se victimiser.

Cependant, à en croire JA, Soro Kigbafori Guillaume perçoit bel et bien ses indemnités en qualité d'ancien Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire (des Présidents Gbagbo et Ouattara). Le confrère indique en effet que, eu égard aux documents consultés sur la question, l'ancien leader de la rébellion ivoirienne touche depuis toujours 3 375 374 FCFA en tant qu’ancien Premier ministre, et depuis le 1er août, le montant cumulé de 6 250 648 FCFA en qualité d'ancien Chef du Parlement.

Ces documents viennent donc attester que le chef de la communication de Soro est en porte-à-faux avec la réalité. Par ailleurs, Soro Kigbafori Guillaume, qui affirmait à sa démission de la Présidence de l'Assemblée nationale ivoirienne que le régime d'Alassane Ouattara a décidé de l'affamer, continue de percevoir 2 209 955 en tant que Député de Ferkessédougou.

Le montant total des montants perçus par Guillaume Soro, salaire et rentes viagères confondus, s'élève donc à 6 627 103 francs CFA par mois.