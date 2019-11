Mamadou Koulibaly et LIDER soulagent les élèves de Guiglo

Mamadou Koulibaly vient de soulager les populations de Guiglo, notamment celles de la localité de Petit Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République, parti politique d'opposition) a fait un don en fournitures scolaires et tensiomètres aux habitants dudit village.

Mamadou Koulibaly aux côtés des élèves de Guiglo

Vendredi 25 octobre 2019, Benjamin Tehe Douosson, délégué régional à l'implantation Allemagne-Autriche de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), a conduit une délégation à Guiglo, précisément dans le village de Petit Guiglo. L'émissaire de Mamadou Koulibaly, natif dudit village, accompagné du délégué départemental Cavally de LIDER, Lessoy Emmanuel, est arrivé les bras chargés de cadeaux. En effet, au nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Benjamin Tehe a remis des fournitures scolaires aux élèves, mais également des tensiomètres aux populations.

Selon des informations recueillies auprès de l'envoyé de Mamadou Koulibaly, "les parents ont accueilli avec joie les dons et ont manifesté leur reconnaissance au parti LIDER et surtout à son candidat Mamadou Koulibaly pour ce geste inespéré en cette rentrée scolaire. Ils ont par ailleurs souhaité voir dans les mois à venir le candidat à la présidence dans cette région pour communier avec lui et lui réitérer leur soutien".

"Le fondateur de LIDER, le professeur Mamadou Koulibaly a tenu à faire des dons en matériels scolaires aux élèves de Petit Guiglo car pour lui aucune nation ne peut se développer sans des citoyens instruits. C’est un challenge et un combat dans lequel il s’est investi personnellement. Loin des appartenances politiques et religieuses, en 2020, lors des élections présidentielles, vous devez faire le choix du développement durable basé sur une vision claire du système éducatif et sur une bonne gestion des biens publics", s'est-il exprimé.

Benjamin Tehe Douosson considère que "Mamadou Koulibaly est le candidat qui prône la force des idées et le changement de système qui a longtemps plongé le pays dans la pauvreté et dans des conflits sociopolitiques". Le délégué de LIDER a par ailleurs demandé aux Ivoiriens de "faire le choix de la responsabilité et de la rupture" en octobre 2020.