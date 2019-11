Présidentielle : Alain Lobognon parle du programme social de Soro

Alain Lobognon est un fervent défenseur de Guillaume Soro, le candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020. Le député de Fresco fait partie du cercle restreint de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. L'ex-ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse et des Sports vient de lever un coin du voile sur le programme social de son mentor, à travers une publication sur les réseaux sociaux.

Alain Lobognon "vend" Guillaume Soro aux Ivoiriens

Dans une publication intitulée "les quatre sillons du futur", Alain Lobognon se propose de faire un tour d'horizon du programme social du candidat Guillaume Kigbafori Soro. Ci-dessous le texte publié par Alain Lobognon :

Les quatre (4) sillons du futur.

Le 11 mai 2019 à Katiola, le Président Soro Guillaume a dévoilé les quatre grandes lignes de ce que sera son programme pour la présidentielle du 31 octobre 2020.

Afin de permettre à tous de le savoir, je vous propose sur cette page, les quatre sillons du futur.

Sillon numéro 1 : La Construction d’un État de Droit en Côte d’Ivoire.

"Doter définitivement la Côte d’Ivoire d’un État de droit moderne, exemplaire, consacrant l’indépendance de la justice et l’égalité de toutes les personnes physiques et morales face à la Loi en Côte d’Ivoire.

Faire par conséquent de la Démocratie ivoirienne une référence positive indiscutable en Afrique et dans le monde.

Vaincre le signe indien de l’échec répété de l’instauration d’un État de droit authentique en Côte d’Ivoire depuis 1960. Ce qui nous impose de rompre les amarres avec la querelle des héritiers et des opposants du Président Houphouët et d’assumer les devoirs de la nouvelle génération d’acteurs de l’Histoire nationale. Le pays ne peut plus être pris en otage par les haines, les vengeances sempiternelles et les rancœurs réchauffées du passé. Il doit être exalté dans un contrat social irréfragable."

Alain Lobognon,

Vice-président du MVCI, Député de la Nation arbitrairement détenu et condamné pour un Tweet.

Une Vision, un Objectif.