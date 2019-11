3 mois après le décès d'Arafat, ce qui s'est passé chez Carmen Sama

Près de trois mois après la mort de Dj Arafat, plusieurs membres de la Yorogang ont rendu une visite à la jeune veuve, Carmen Sama.

Après le décès de Dj Arafat, Carmen Sama reçoit le soutien de la Yorogang

Le boss de la Yorogang, Dj Arafat, a quitté la terre des hommes le lundi 12 août 2019 dans un grave accident de moto. Un décès brusque qui est survenu au moment où Ange Didier Houon préparait son mariage civil avec sa dulcinée, Carmen Sama, avec qui il a eu une magnifique petite fille agée de deux ans, la petite Rafna Houon.

"Tu as laissé les personnes que tu aimais le plus au monde et tous les préparatifs du mariage ? Finalement, j’épouse qui dans environ 4 mois ? Et Rafna ?", s'interrogeait Carmen dans un post sur instagram le 12 septembre dernier, soit exactement un mois après la mort de son prince charmant avec qui elle avait déjà célébré le mariage coutumier.

Alors que Carmen Sama se remet très difficilement de la mort de son mari, celle-ci continue de recevoir du soutien des proches de Dj Arafat. Après avoir reçu deux différentes villas de la part du promoteur du Prix international des musiques urbaines et du couper décaler (Primud), Molaré, et du ministre d'Etat, Hamed Bakayoko, la veuve du Beerus Sama, a reçu la visite jeudi après midi de plusieurs membres de la Yorogang parmi lesquels Olopkatcka L'empereur, Youyou Toit Rouge, Habib Marouane et Badro Escobar, le producteur du petit Ramba Junior.

Il s'agissait pour les amis de Didier de témoigner leur soutien indéfectible à la "mère de la Chine" bien que le Daishi ne soit plus de ce monde. Les images de cette rencontre ont eté diffusées sur la toile. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette visite des lieutenants de Dj Arafat à Carmen Sama, a été très appréciée par de nombreux chinois (fans d'Arafat) qui n'ont pas manqué de le signifier dans les commentaires.

''Ça prouve que même si Arafat n'est plus de ce monde, sa famille peut compter sur vous. Merci à toute la Yorogang. Vous avez le soutien de toute la chine'', a écrit un fan de Dj Arafat.