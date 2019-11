A 14 ans, elle quitte sa famille au Togo et vient à Abidjan pour Ariel Sheney

Une adolescente de 14 ans nommée Kadidja, élève en classe de cinquième, a quitté le domicile familial à Lomé au Togo afin de se rendre en Côte d'Ivoire en car pour rencontrer son idole, Ariel Sheney.

Une adolescente brave un grand danger pour voir Ariel Sheney

L'artiste Couper décaler, Ariel Sheney, a des fans de partout dans le monde. Des inconditionnels fans qui sont prêts à braver n'importe quel danger, rien que pour rencontrer leur idole. C'est le cas de la petite Kadidja, une fille de 14 ans, qui a quitté son pays natal, le Togo, pour venir à Abidjan en car dans l'objectif de rencontrer Ariel Sheney qu'elle dit aimer.

Une vraie folie qui a poussé cette jeune fille à abandonner sa famille au Togo pour la Côte d'Ivoire. ''Tu me plaîs beaucoup'', a confié la petite Kadidja au Colonel Lobofouè qui a pris le soin de publier la vidéo de sa conversation avec la jeune fille sur sa page Facebook. Épaté par les propos émouvants de cette jeune fille, Ariel Sheney a tout de même reprimandé cette dernière et lui a tout gentiment demandé de retourner au Togo tout-en lui faisant une promesse.

'' (...) Depuis que tu as quitté ta maison, ton papa s'inquiète. Il ne sait pas où tu es. Il a peur. Donc, si tu m'aimes bien, je vais te demander une chose. Demain (...) tu vas rentrer à Lomé. Et puis quand tu vas rentrer, après, je viendrai là-bas pour voir ton papa. Quand ton papa et moi allons bien parler, tu viendras faire les vacances chez moi pour bien connaitre Abidjan (...) C'est dangereux ce que tu as fait parce qu'ici à Abidjan, il y a beaucoup de choses qui pouvaient t'arriver de mal. Des gens pouvaient te violer, te faire du mal (...) Mais si tu es arrivée jusqu'à chez moi, c'est parce que Dieu t'a protégée (...) Mais ce que je te demande, si vraiment tu m'aimes comme tu le dis, rentre à Lomé chez ton papa (...) Tu diras à tes amis que je suis devenu ton parrain. Je viendrai te chercher à Lomé (...) Mais promets que tu vas rentrer à Lomé. Nous avons appelé ton père et nous lui avons dit que tu reviens à Lomé'', s'est exprimé Ariel Sheney face à la petite Kadidja qui semble avoir approuvé les propositions de son idole.

Ces propos du Petit Nouchi d'Abobo ont été très appréciés par de nombreux fans de l'artiste qui le lui ont signifié à travers des commentaires. "Paroles de sage. Tu es adorable. Colonel Lôbôfouè, je t'adore encore plus (...) Merci de prendre soin de cette petite. Merci pour ce réconfort que tu lui a apporté'', indique un internaute quand un autre écrit: ''Merci Ariel d'avoir accepté de recevoir cette petite. Reste humble. Accorde de ton temps à tes fans. Dieu est au contrôle. On ne peut pas aimer tout le monde. Elle t'aime profondément. Ne l'abandonne pas. Dieu te rendra toujours grand''.