Kamara Ibrahim "titillé" par des supporters ivoiriens au Félicia

De nombreux supporters ivoiriens n'ont toujours pas adopté Kamara Ibrahim comme le sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire.

Kamara Ibrahim sifflé par des supporters ivoiriens

Le sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire, Kamara Ibrahim, semble ne pas être encore adopté par de nombreux ivoiriens. Et cela s'est démontré le samedi 16 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny, lors de la rencontre comptant pour la première journée des Éliminatoires de la Can 2021 entre la Côte d'Ivoire et le Niger (1-0).

Avant le début de la rencontre, le speaker, comme à l'accoutumée, a dévoilé les noms des différents joueurs et sélectionneur de chaque formation.

Si le public a chaleureusement répondu lorsque les noms des différents joueurs tels que Serge Aurier, Gbohouo Silvain, Nicolas Pépé et Max Gradel ont été cités, ce ne fut pas le cas pour le sélectionneur des Eléphants.

Lorsque le nom de Kamara Ibrahim a été prononcé par le speaker, ce sont des cris de singe que l'on a entendus dans l'enceinte du Félicia.

Chose qui montre clairement que le patron du banc des Eléphants n'est pas encore adopté par de nombreux supporters dont la plupart avait pourtant recommandé un sélectionneur local sur le banc des Eléphants.

Le choix tactique de Kamara Ibrahim lors de la rencontre de ce samedi a, une nouvelle fois, ete critiqué par de nombreux observateurs.

En effet Kamara Ibrahim a fait jouer Max Gradel sur la pointe de l'attaque des Eléphants, alors que le capitaine de Toulouse Fc est un joueur de côté.

N'ayant pas forcément des reflexes d'un véritable attaquant de pointe, Max Gradel qui a même manqué un penalty en première période, a vendangé de nombreuses occasions de buts qui auraient pu être concrétisées par un véritable attaquant de pointe.

De plus, les remplacements effectués par Kamso n'ont pas eu un réel impact sur le jeu. Le sélectionneur des Eléphants gagnerait donc à faire jouer chaque joueur à son poste de prédilection.