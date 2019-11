Voici comment se porte l'humoriste Papitou après son accident

Plus d'une semaine après son grave accident de voiture, l'humoriste Koloko Germain alias Papitou va désormais mieux.

Papitou: ''Je rends gloire à Dieu de nous avoir épargné du danger"

Le talentueux humoriste ivoirien Koloko Germain alias Papitou en partance pour la ville de Boudoukou, en compagnie de sa collègue comédienne, Akoss, a eu un grave accident de circulation dans la nuit du samedi 16 Novembre dernier. Conduits urgemment à l'hôpital général de Boudoukou, les deux humoristes sérieusement touchés, avaient été transférés au lendemain de l'accident, vers le Centre hospitalier et universitaire (Chu) de Treichville pour des soins plus approfondis. Si la comédienne Akoss avait retrouvé connaissance à Abidjan et était rentrée chez elle par la suite, Papitou, lui, était dans une situation assez préoccupante.

Dans une vidéo diffusée sur Facebook, Akoss qui dit avoir miraculeusement survécu à cet accident, avait même demandé aux Ivoiriens de faire des prières à l'endroit de Koloko Germain. ''Vraiment ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est la mort. Mais Dieu qui est Dieu, omniscient, omniprésent, il nous a épargné de la mort. En tout cas, je dis à tout le monde entier d'avoir la foi en Dieu car il est puissant...Je sais que mon enfant Papitou est touché, mais grâce à Dieu, il est vivant, ça va, il parle. C'est votre frère qui est malade. Donc il faut que tous les enfants du monde prient pour lui'', avait-elle soutenu.

Quelques jours après cette vidéo d'Akoss, les choses semblent aller pour le mieux pour Papitou. Dans une publication sur sa page Facebook, l'humoriste ivoirien qui a pris l'habitude d'imiter à la perfection le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, a donné de très bonnes nouvelles relativement à son état de santé. ''Ce jour du samedi 16 Novembre 2019 a failli me faire quitter définitivement la scène. Ça vraiment été un coup très dur pour moi et mon Staff. C'est alors que dans cette forte douleur je me suis souvenu de ce passage Biblique << Psaumes, 34:8 - L`ange de l`Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger.>> Je voudrais rendre toute la Gloire à Dieu de nous avoir épargné du danger. Tout va de mieux en mieux et par la grâce du Seigneur. Bientôt la reprise sur scène. Vous êtes nombreux à venir me rendre visite, à m'appeler ... Du fond du cœur, Merci. Je vous aime. Priez pour nous'', a écrit Papitou.