Copa Barry obtient son diplôme d'entraîneur professionnel en Europe

L'ex-gardien de but des Éléphants de Côte d'Ivoire, Copa Barry, est désormais titulaire de la licence UEFA Pro des gardiens de but. C’est l’intéressé lui-même qui a livré l’information à travers une publication sur les réseaux sociaux.

Après une belle carrière de footballeur, Copa Barry devient entraineur des gardiens de but

Barry Boubacar dit Copa Barry est l'un des gardiens de but à avoir inscrit son nom en lettre d'or dans l'histoire du football ivoirien. Après son ainé Alain Gouamené, qui a offert à la Côte d’Ivoire sa toute première Coupe d'Afrique des nations en 1992, en stoppant le pénalty d'un joueur ghanéen aux tirs au but, l’ancien pensionnaire de l'académie MimoSifcom a été le héros du deuxième sacre continental de la Côte d'Ivoire en 2015 en Guinée Equatoriale. On se souvient encore de cette interminable séance de tirs au but où Copa Barry , titularisé en finale suite à la blessure de Gbohouo Sylvain, a arrêté le pénalty du gardien de but du Ghana, avant de transformer le sien, délivrant ainsi ses partenaires et toute la nation ivoirienne.

Quelques mois après ce sacre des Éléphants, l'enfant de Williamsville avait annoncé la fin de sa carrière internationale et décidait de se reconvertir en entraineur des gardiens de but. Il pourra désormais exercer sa nouvelle profession, puisqu'il a brillamment obtenu la licence UEFA Pro pour les gardiens de but, qui est le diplôme requis pour entrainer une équipe de football au plus haut niveau en Europe.

« Chers amis, je suis très heureux de vous annoncer qu’après plusieurs années d’études, des diplômes intermédiaires, j’ai enfin décroché le diplôme UEFA PRO des gardiens de but. La vie est une succession d’expériences et en vérité le chemin qui mène au succès n’est autre que le TRAVAIL. Je voulais partager ce bonheur avec vous et vous dire merci pour vos précieux messages. L’apprentissage continue. On est ensemble », a soutenu le champion d'Afrique 2015 dans un post sur les réseaux sociaux.