Après sa visite à Blé Goudé, ce que risque Guillaume Soro

Dimanche 24 novembre 2019, Guillaume Soro s'est rendu à La Haye auprès de Charles Blé Goudé, son ancien compagnon de lutte au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI). Selon des proches du député de Ferké (nord), des gens tapis dans l'ombre ont décidé de ternir l'image du président de Générations et peuples solidaires (GPS).

Guillaume Soro, victime d'une campagne de désinformation ?

À en croire un communiqué publié par le service de communication de GPS, Guillaume Soro est visé par une "opération de désinformation active". Ci-dessous l'intégralité de la note :

COMMUNIQUE DE PRESSE

Suite à la rencontre historique entre MM. Guillaume Kigbafori Soro, président de Générations et peuples solidaires et Charles Blé Goudé, président du COJEP, le dimanche 24 novembre 2019, à La Haye aux Pays-Bas, nous constatons qu’une opération de désinformation active, pilotée par une officine bien connue, est en cours pour duper l’opinion publique nationale et internationale.

Des périodiques disparus sont ressuscités dans le but de manipuler l’opinion par la publication de contrevérités outrancières et par l’attribution à M. Soro de propos sortis de l’imagination de leurs auteurs. C’est le cas avec le journal « Le Nouveau Courrier », dont l’édition du mercredi 27 novembre 2019 attribue à sa Une des propos absolument fictifs au président de GPS.

Pis, un commentaire acrimonieux publié en 2012, dans ce quotidien aujourd’hui disparu, affirmait une hostilité de M. Guillaume Kigbafori Soro envers la France et l’ONU. Cet article atrabilaire est ressuscité sept ans plus tard, relayé via un site d’information, et présenté sur les réseaux sociaux comme une déclaration récente du président de GPS contre la France et l’ONU.

Ces manœuvres grossières ne trompent personne et situent définitivement les Ivoiriens sur la vraie nature de ces hommes politiques pour qui la paix, la réconciliation et l’entente cordiale entre les Ivoiriens constituent des dangers pour leur survie.

M. Guillaume Kigbafori Soro continue avec sérénité et constance à mener les activités inscrites dans son agenda européen, au terme duquel il regagnera la Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le jeudi 28 novembre 2019

Le Service de Communication du président de Générations et peuples solidaire