L'artiste S.Kelly veut entraîner les Éléphants si Drogba prend la FIF

L'artiste couper décaler, S.Kelly, a fait une étrange proposition au légendaire capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

"C'est moi seul S.Kelly qui peux être l'entraîneur des Éléphants de Côte d'Ivoire"

L'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, après sa glorieuse carrière de footballeur, a décidé de ''contribuer au développement du football ivoirien''. A cet effet, il a annoncé sa candidature à l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football. Chose qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les ménages ivoiriens. L'artiste S.Kelly, un des premiers Dj du couper décaler, a tenu à lancer un message à l'icône nationale.

Certainement consterné par l'humiliante défaite des Éléphants de Côte d'Ivoire face à l'Éthiopie lors de la deuxième journée des Éliminatoires de la Can 2021, S.Kelly a demandé à Didier Drogba de lui confier la sélection nationale lorsqu'il sera président de la FIF. ''Monsieur Drogba Didier, si jamais vous devenez président de la FIF, c'est moi S.Kelly qui peux être l'entraîneur des Éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis clair avec vous, Monsieur Didier Drogba. La seule personne qui est capable d'entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et qui va remporter toutes les coupes du monde, c'est moi. L'oiseau de Dieu. C'est moi seul qui maîtrise cette équipe'', a déclaré l'auteur du titre ''Konami'' qui, rappelons-le, est perçu comme un ''fou'' par de nombreux observateurs au regard de ses différentes sorties assez fracassantes.

Poursuivant, S.Kelly a même proposé d'offrir gratuitement ses sevices et une solution qui, selon lui, rendra Serge Aurier et ses coéquipiers invincibles. ''Je ne veux pas de salaire. Je veux seulement du canabis et quatre litres de Koutoukou (liqueur frelatée) parce que les joueurs là, ils savent jouer mais ils ne sont pas intelligents. C'est ce qui manque à nos joueurs. Ils ont ça dans les pieds mais il n'y a rien dans la tête et dans le corps. Donc, on doit leur faire fumer du cannabis et leur faire boire du Koutoukou à chaque séance d'entraînement. Et puis, personne ne mange les jours d'entraînement'', a ajouté L'oiseau de Dieu.