Nigeria: Des milliers d’Ivoiriens menacés d’expulsion, Ouattara interpellé

Au Nigeria, plusieurs milliers d’Ivoiriens sont confrontés actuellement à une situation inédite qui risque d’aboutir à leur expulsion si rien n’est fait.

Des Ivoiriens en détresse au Nigeria appellent à l’aide, l’ambassade de Côte d’Ivoire indexée

Combien sont-ils ces Ivoiriens à l’aventure au Nigeria qui s’inquiètent actuellement sur le sort qui leur sera réservé d’ici à janvier 2020? Des Ivoiriens résidant au Nigeria, ont contacté afrique-sur7 pour se plaindre d’une situation qui risque de leur porter un énorme préjudice si rien n’est fait dans les plus brefs délais par les autorités ivoiriennes, plus particulièrement par l’ambassade de Côte d’Ivoire basée à Abuja alors que les 2/3 des citoyens ivoiriens résident à Lagos.

De quoi s’agit-il réellement? Selon nos sources, l’Etat nigérian demande aux ressortissants étrangers de se faire enrôler auprès de leurs différentes ambassades. Cette mesure qui a déjà démarré, devrait permettre non seulement de mieux appréhender le nombre de citoyens résidant sur son territoire mais aussi de savoir qui est qui et qui fait quoi au regard de la menace terroriste de Boko Haram de plus en plus inquiétante dans le pays.

«L’enrôlement consiste à être reconnu par les autorités de chaque pays; donc par chaque ambassade qui délivrera une carte CEDEAO. Évidemment, tout le monde est au courant mais ce n'est pas méchant. Il s'agit de mesures de sécurité afin que toute la population soit identifiée…L’opération concerne aussi les nationaux », confie un Ivoirien basé à Lagos.

L’inquiétude de ce dernier réside dans le fait que toutes les ambassades de l'Afrique de l'ouest, ont effectivement démarré l’opération d’enrôlement de leurs concitoyens à l'exception de la Côte d'Ivoire, au grand désarroi des Ivoiriens. Et pourtant, apprend-on de notre source, ‘’les sans-papiers seront expulsés à partir du 12 janvier 2020’’.

« Jusqu'à présent, l'ambassade ivoirienne ne fait rien pour ses ressortissants. J'ai l'impression que les autorités ivoiriennes minimisent cette affaire d'enrôlement à Lagos. Depuis quelques temps, le Nigeria voudrait que les ressortissants étrangers aient les papiers en règle sous peine d'être expulsés. Donc toutes les ambassades s'activent pour enrôler leurs ressortissants sauf hélas la Côte d'Ivoire qui est en train de traîner les pas au grand dam des Ivoiriens qui ne voient jusque là aucun représentant», s’inquiète notre interlocuteur.

Pis, confie-t-il, l’ambassade se trouve à Abuja, à une journée de Lagos, là où réside la majorité des Ivoiriens. Et il n’y a pas de consulat non plus pour leur faciliter la tâche. « Je ne connais pas le nombre exact d’Ivoiriens vivant ici (au Nigeria) mais nous sommes quand même nombreux, particulièrement à Lagos...De prime à bord, il y a une carte CEDEAO, ensuite la carte consulaire et le passeport mais le plus urgent, c’est l'enrôlement des ressortissants par chaque ambassade », explique notre source.

Selon cet Ivoirien vivant au Nigeria, le peuple nigérian est un peuple hospitalier mais là, pour des raisons sécuritaires, la situation oblige que l’Etat réagisse ainsi. « Ils (les Nigérians) sont de nature hospitaliers mais pour des mesures de sécurité, chacun voudrait connaître qui est sur son territoire, et je trouve cela logique », rassure-t-il.