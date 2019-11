Visite d'État dans le Hambol: Ce qu'Alassane Ouattara dit de Billon

Alassane Ouattara est en visite d'État dans la région du Hambol depuis le 27 novembre. A l'étape de Dabakala, le président ivoirien n'a pas manqué d'adresser ses chaleureuses salutations à Jean-Louis Billon, cadre du PDCI, présent lors de la cérémonie.

Jean-Louis Billon à l'accueil d' Alassane Ouattara à Dabakala

La région du Hambol est en ébullition de puis le 27 novembre 2019. Et pour cause, le Président Alassane Ouattara effectue une visite d'État dans cette partie du Nord ivoirien, en compagnie de ses ministres, présidents d'institutions, ainsi que de hautes personnalités de l'État ivoirien. Aussi, les cadres et populations des localités visitées sont sortis de toutes parts pour réserver l'accueil qui sied à leur illustre hôte.

Jean-Louis Billon, ex-Président du Conseil régional du Hambol, n'a pas voulu être en marge de cette visite d'État. C'est donc à juste titre qu'il était aux premières loges de l'espace qui a accueilli le chef de l'État. Lors de son allocution, le Président Ouattara n'a pas passé la présence du cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) sous silence. Dans ses propos liminaires, Alassane Ouattara a adressé ses civilités aux personnalités présentes, sans oublier de citer nommément "Jean-Louis Billon", son ancien ministre du Commerce, qu'il présente comme son "neveu".

Ce clin d'oeil du président ivoirien à son adversaire politique n'a pas manqué de soulever une salve d'applaudissements au sein de l'assemblée présente à cette cérémonie.

Notons que le jeudi 28 novembre, Jean-Louis Billon était également à la soirée d'échange entre Alassane Ouattara et les Cadres, Chefs traditionnels et autorités religieuses de la Région du Hambol, qui s'est tenu à Katiola. Le proche d'Henri Konan Bédié a toutefois précisé qu'il attend de voir l'application effective de toutes les promesses faites par le Président Ouattara.