Affaire 120 000FCFA au concours d'entrée à la BSSI: Voici les résultats

Les résultats de la visite médicale au concours d’entrée à la Brigade Spéciale de Surveillance et d’Intervention (BSSI) du Ministère des Eaux et Forêts, au titre de l’année 2019, sont disponibles.

Encore des tests d’aptitudes physiques pour le concours d’entrée à la BSSI

Les résultats de la visite médicale du concours d’entrée à la BSSI, sont disponibles depuis ce mercredi 04 décembre 2019. En mars dernier, le Ministre des Eaux et Forêts portait à la connaissance de la population qu’il était ouvert un recrutement au profit de la Brigade Spéciale de Surveillance et d’Intervention (BSSI) au titre de l’année 2019. Après les inscriptions de plusieurs milliers de postulants (38 000), environ quelques 2800 ont été sélectionnés à la suite des pré-visites médicales qui se sont tenues au Jardin Botanique de Bingerville.

Pour départager les candidats, une visite médicale dite approfondie du recrutement au profit de la BSSI a eu lieu du 09 au 19 septembre 2019, à la clinique Farah à Marcory au montant de 120 mille FCFA par candidat, payé cash. Plus de deux mois après cette énième étape, les résultats de la visite médicale sont disponibles, et les candidats retenus invités à de nouveaux tests d’aptitudes physiques.

« Les candidats dont les noms suivent, retenus à l’issue de la visite médicale approfondie, sont priés de se présenter selon le programme ci-après pour subir les tests d’aptitudes physiques », indique un communiqué du ministère de tutelle. Cette étape qui marque la fin du processus de recrutement est entièrement « gratuite », rappelle le ministère, indiquant que les candidats devront éviter tout contact téléphonique avec quiconque afin d’éviter les arnaques.

Les candidats devront se présenter chaque jour d’épreuves à 6 H 00 du matin au jardin botanique de Bingerville munis de leurs justificatifs d’identité et être en tenues de sports. Les résultats pour les sont présentés comme suit:

Groupe 1 : www.eauxetforets.gouv.ci/…/docume…/RESULTAT_VMA_GROUPE_1.pdf

Groupe 2 : www.eauxetforets.gouv.ci/…/docume…/RESULTAT_VMA_GROUPE_2.pdf

1- course d’endurance et natation ; 2- test de puissance et APTGS (Abdo, pompe, traction, grimpé et squat) PROGRAMME (cliquez sur ce lien) : http://www.eauxetforets.gouv.ci/…/bssi-resultats-de-la-vma-…