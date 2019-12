Décès de Dj Arafat: Meiway accuse, ce qu'il a fait avant le drame

Plus de trois mois après la mort de Dj Arafat, le célèbre chanteur ivoirien, Meiway, n'arrive toujours pas à oublier l'absence du roi de la Chine.

Meiway: ''Nous sommes tous responsables de la mort de Dj Arafat"

Le lundi 12 août dernier, Ange Didier Houon alias Dj Arafat rendait l'âme à la suite d'un grave accident de moto. Plus de trois mois après ce deuil, nombreux sont ceux qui n'arrivent toujours pas à se défaire du départ prématuré du Beerus Sama décédé à seulement 33 ans. C'est le cas d'un des doyens de la musique ivoirienne, Meiway, qui s'en veut énormément et estime que la mort du roi du Couper décaler aurait pu être évitée.

«Tous dans la société, sommes responsables de la disparition de ce garçon. On a vu mourir en direct ce garçon sur les réseaux sociaux. C’était choquant. On savait qu’il y avait des failles. J’aurais pu jouer ce rôle de père mais hélas. Mais j’ai eu le mérite d’avoir essayé. Nous sommes tous responsables de ce gâchis. Tous ceux qui « likaient ces buzz et ces frasques sont autant responsables », a confié Meiway à vide radio.

Poursuivant, Le Génie de Kpalezo a soutenu qu'il a tenté à plusieurs reprises de rencontrer Dj Arafat, mais celui-ci ne s'est jamais disposé à répondre favorablement à ses sollicitations. ''Arafat est une personne particulière. Il a toujours voulu être son propre chef. Et quand il voyait en face de lui une autorité au-dessus de lui, il fuyait cette autorité-là. Ce fut le cas avec moi qu’il a toujours considéré comme un père. A maintes fois, j’ai tenté de le rencontrer mais il m’a toujours évité. Il me disait chaque fois quand je l‘appelais « Oui, vieux père, je vais te rappeler. Je t’envoie un message mais il ne le fait jamais. Même quand je lui laisse un message, il ne répondait pas. Parce qu’il savait que je l’aurais vivement interpellé sur un certain nombre de choses et lui dire stop Petit. J’ai tout de même essayé de le rencontrer. Y en a d’autres qui avaient l’occasion de le faire. Ils ne l’ont jamais fait. Donc voilà le gâchis dans la mort d’Arafat. Nous en sommes tous responsables'', a ajouté le prince du Zoblazo.