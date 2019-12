Côte d’Ivoire: Deux policiers arrêtés et jetés en prison, les raisons

Au moment où une lutte farouche a cours actuellement au sein des forces de l’ordre afin d’assainir le milieu, deux policiers viennent, eux, de se faire prendre dans les mailles du Tribunal militaire d’Abidjan (TMA).

Deux policiers dans les filets du Commissaire du Gouvernement, Ange Kessi

Selon les informations fournies par le Tribunal militaire d’Abidjan, les deux policiers inculpés, un officier et un sous-officier, ont fait une perquisition sans autorisation ni sans ordre de mission chez le sieur L.D. Ce dernier avait en sa possession 14 "boules" de cocaïne qu'ils ont saisies. Par la suite, ils lui suggèrent de monnayer sa liberté contre la somme de 3 millions.

Sur le champs, L.D leur remet la somme de 600,000 FCFA. Pour le reliquat, il comptait sur la disponibilité financière de certains amis qu'il s'est mis à joindre au téléphone. Et comme parfois un malheur en appelle un autre, l'un des amis de LD ayant un contact à la police, le joint et l’informe que des faux policiers ont interpellé son ami.

Ceux-ci font une descente sur les lieux et s'aperçoivent que ce sont des éléments de la police. Ces deux policiers qui n'ont reçu aucun ordre de mission et de surcroit "négociaient" une liberté, ont été arrêtés et conduits devant le Commissaire du Gouvernement. Ils sont poursuivis pour extorsion de fonds et écroués à la Maison d’arrêt et de correction militaire (Mama). Quant à L.D, il est poursuivi pour détention de drogue, et mis à la disposition du Parquet d'Abidjan-Plateau.

«Que les hommes en tenue, abonnés aux rackets se rappellent qu'ils peuvent être pris à tout moment (…) Faites votre travail consciencieusement et correctement comme on vous l'a appris pendant votre formation. Emboîtez le pas aux policiers qui ont été félicités récemment par votre hiérarchie », ne cesse de le repéter le contre-amiral Ange Bernard Kessi, procureur militaire.