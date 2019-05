Côte d'Ivoire : Tout sur l'itinéraire du 4e pont Yopougon - Plateau

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé, le 30 juillet 2018, au lancement des travaux du 4e pont. Cet ouvrage qui reliera la commune de Yopougon à celle du Plateau touche certains quartiers et villages, dont les habitants ne cessent de grogner.

Le 4e pont, une infrastructure qui se matérialise

Financé à hauteur de 264 millions de dollars (soit 132 milliards de FCFA) grâce à un prêt consenti auprès de la Banque africaine de développement (BAD), le 4e pont devient au fil des jours une réalité. Cet ouvrage long de 7,5 kilomètres, dont 1400 m sur l'eau, sera livré dans deux ans. Aussi, le gouvernement ivoirien met les bouchées doubles pour enlever tous les obstacles qui pourraient entraver la bonne marche des travaux.

Aussi, l'État a débloqué plusieurs dizaines de milliards pour dédommager les 6000 personnes se trouvant sur l'enclave de ce pont. Cette opération de dédommagement, qui a timidement démarré, le 17 septembre dernier, et se poursuit. D'autres populations continuent tout de même de grogner.

Pour revenir à l'ouvrage, les services techniques de la Mairie de yopougon précisent : « Il devrait partir de Yopougon Sideci, plus précisément entre le commissariat du 16e arrondissement et le cinéma Saguidiba. Par la suite, il devrait traverser le Nouveau Quartier et Toit-Rouge, toujours à Yopougon, Mossikro et Locodjoro dans la commune d’Attécoubé, puis il devrait transiter par Sebroko et l’école militaire à Adjamé, sur la route du Plateau, avant de plonger ses ramifications au cœur d’Adjamé. »

Poursuivant, notre source indique : « Le 4e pont est constitué d’un viaduc long de 754 mètres qui sera construit sur la baie du banco; d’une chaussée de deux fois trois voies ; d’un échangeur de 4.025 km et d’un autre échangeur de trois (3) niveaux qui traversera le boulevard de la paix dit "échangeur Boribana". »

D'autres extensions du 4e pont sont par ailleurs prévues, notamment une chaussée de deux fois deux voies sur le Boulevard Nangui Abrogoua, ainsi qu'un tunnel sur ledit boulevard et un aménagement TPC (Terre-Plein-Central) de 20 mètres avec une circulation à deux sens pour le futur métro d’Abidjan.