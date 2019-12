Avant le derby avec l'AFRICA, A'Salfo démarche Hervé Renard pour l'ASEC

L'ancien sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Hervé Renard, et le chanteur ivoirien du groupe Magic System, Asalfo, se sont rencontrés hors de la Côte d'Ivoire.

Le technicien français Hervé Renard aura marqué de façon indélébile l'histoire du football ivoirien. En effet, alors qu'il était l'entraîneur de la Zambie, il a privé la Côte d'Ivoire du trophée de la Coupe d'Afrique des nations en 2012 au Gabon. Trois ans plus tard, à la Can 2015 en Guinée équatoriale, il prend les rênes de la sélection ivoirienne et réalise l'exploit avec les Éléphants, en ramenant le trophée continental à Abidjan.

Après avoir quitté la Côte d'Ivoire, il pose ses valises au Maroc et sanctionne à nouveau les Éléphants en les privant de la Coupe du monde 2018. Après la Can 2019 au cours de laquelle il a encore battu les Éléphants lors des phases de poules (1-0), Hervé Renard quitte le Maroc pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Et là encore, le sorcier blanc réalise des exploits puisqu'il conduit la sélection saoudienne en finale de la Coupe du Golf 2019 qui s'est disputée au Qatar. Une finale malheureusement perdue face à l'équipe du Bahreïn sur le score de 1 but à 0.

Bien que n'étant plus en Côte d'Ivoire, Hervé Renard garde toujours de bons contacts avec certains ivoiriens. Et c'est le cas avec le célèbre chanteur Zouglou et lead vocal du groupe Magic System, Asalfo, qu'il a rencontré récemment. Même si Asalfo ne précise pas le lieu ni la date de cette rencontre, l'artiste dit de façon ironique le sujet qui a animé leur conversation.

''C’est toujours un plaisir de retrouver le Coach Hervé Renard quelque part dans le monde. Je suis en train de négocier pour son recrutement à l’Asec Mimosas'', a-t-il déclaré dans un ton assez comique.