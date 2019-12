L' échangeur SOLIBRA inauguré, Ouattara annonce d'autres projets

A l'occasion de l'inauguration de l' échangeur de l’amitié ivoiro-japonaise, situé sur le Boulevard Valery Giscard d’Estaing (VGE), Alassane Ouattara a révélé que d'importants projets routiers seront bientôt réalisés en Côte d'Ivoire. C'était le lundi 16 décembre 2019 au cours d'une cérémonie qui a enregistré la présence du maire de Treichville, Amichia François et Ishida Tatsunori, le chargé d’affaires de l’ambassade du Japon en Côte d’Ivoire.

Un échangeur pour améliorer la mobilité humaine à Abidjan

La réalisation de l' échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise du carrefour SOLIBRA, à Treichville, a nécessité un budget de 32,5 milliards de francs CFA. Alassane Ouattara, qui a salué la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire, n'a pas manqué de signaler que "ce beau et majestueux ouvrage" vient à point nommé pour améliorer la fluidité du trafic sur le boulevard Giscard d'Estaing. " Il favorisera le désengorgement du carrefour qui est l’intersection des boulevards Valéry Giscard d’Estaing et Charles De Gaulle", a dit le président ivoirien.

Il faut noter que selon le chef de l'Etat, l'extension du réseau routier a un rôle prépondérant dans la stratégie de développement d'un pays. Alassane Ouattara a laissé entendre que "l’amélioration de la mobilité urbaine à travers la construction des infrastructures de transport et la mise en place d’un système de transport multimodale intégré et accessibles à toutes les couches sociales sont les axes privilégiés par le gouvernement".

C'est donc à juste titre qu'Alassane Ouattara a saisi l'opportunité pour annoncer qu'en 2020, des travaux de construction de trois échangeurs seront lancés sur le boulevard Mitterand et au niveau du carrefour Akwaba. Soulignons que les voies sortie Est, route d’Adzopé et Ouest, route de Dabou, la réalisation de la voie de contournement de la ville d’Abidjan, la Y4, le projet du métro d’Abidjan et le Bus Rapid Transit (BRT) sont au programme.