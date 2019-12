Volée, la voiture d'environ 80 millions FCFA de Molaré, retrouvée

24 heures après avoir constaté le vol de sa luxueuse voiture, Soumahoro Mauriféré dit Molaré a finalement retrouvé son engin.

Le promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Couper décaler (Primud), Soumahoro Mauriféré dit Molaré, a annoncé lundi le vol de sa voiture. Une somptueuse Porshe Panamera dont le prix avoisine les 80 millions de Fcfa pour laquelle le boss du Couper décaler avait même promis une forte récompense à toute personne qui l'aiderait à retrouver son bijou.

''Mon vehicule Porshe Panamera a été volé dans la nuit d’hier (dimanche) à AUJOURDHUI (lundi) entre 4 h et 5 h du matin. Toute personne ayant vu le véhicule et ayant des informations, est priée de contacter les services de police et de gendarmerie qui pour l’instant font tous leurs efforts pour le retrouver. Une grosse récompense est aussi prévue. Merci d’avance'', avait écrit Molaré sur sa page Facebook.

Plus de 24 heures après cette publication, Molaré peut pousser un grand ouf de soulagement puisqu'il a finalement retrouvé son luxueux véhicule grâce au dynamisme des services de renseignement de la Présidence de la République. ''Grand Merci à tous. La voiture a été retrouvée par le Groupement d'intervention et de renseignement de la Présidence. Le véhicule est en train d’être remorqué à mon domicile. Les enquêtes continuent !!! Je remercie toutes les forces de l’ordre par ailleurs qui ont fourni beaucoup d’effort'', a-t-il confie Molaré sur les réseaux sociaux.