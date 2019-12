Alassane Ouattara fait cesser les piques de ses proches contre Soro

Plus question pour Alassane Ouattara de laisser prospérer les attaques de ses proches Guillaume Soro. À en croire Jeune Afrique, le Président ivoirien a appelé ses collaborateurs à cesser leurs attaques contre l'ancien chef du Parlement.

Alassane Ouattara veut-il récupérer Guillaume Soro pour 2020 ?

Après plus de trois années de brouilles, qui se sont parachevées par un divorce fort médiatisé, Alassane Ouattara et Guillaume Soro sont désormais opposés l’un à l’autre. Le Président de l’Assemblée nationale avait en effet été contraint à la démission par le chef de l’État à cause de son refus d’adhérer au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié, le parti présidentiel). Et depuis, pro-Soro et pro-Ouattara ne cessent de s’affronter sur les réseaux sociaux et par presse interposée.

Mais à dix mois de l’élection présidentielle de 2020, mieux vaut se faire des amis plutôt que des ennemis. Aussi, le chef de l’Exécutif ivoirien a enjoint à ses collaborateurs du RHDP, en l’occurrence Adama Bictogo (Directeur exécutif), Kobenan Kouassi Adjoumani (porte-parole) et Mamadou Touré (porte-parole adjoint), de stopper leurs attaques contre l’ancien chef rebelle. Cette consigne du Président Ouattara intervient alors que Guillaume Kigbafori Soro a annoncé son retour en Côte d'Ivoire après plus de six mois passés en Europe.

Notons que Guillaume Soro a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Il pourrait donc affronter le candidat du RHDP unifié qui, selon toute vraisemblance, sera le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Par l'arrêt des hostilités décrété par Alassane Ouattara, serait-ce une tentative de rapprochement entre le RHDP et GPS en vue du prochain scrutin ?