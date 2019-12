Couper décaler: Tabassé par Abou Nidal, Molaré veut se venger

Après leur violente bagarre de la semaine dernière, Soumahoro Mauriféré dit Molaré a invité Aboubacar Doumbia alias Abou Nidal de Genève à un match retour.

Molaré à Abou Nidal: ''J'ai besoin d'éteindre des carrières''

Les deux doyens du Couper décaler, Molaré et Abou Nidal, ont eu une violente bagarre la semaine dernière, après une rencontre au studio d'enregistrement du très talentueux arrangeur ivoirien, David Tayorault alias Totorino.

Et selon des temoins de la scène, le boss de MGroup a été très sérieusement touché par le Waraba du Couper décaler. Cependant, tout porte à croire que le promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Couper décaler (Primud) entend prendre sa revanche sur son compagnon de la Jet set parisienne.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit Molaré promettre un match retour à Abou Nidal en présence de Totorino, et d'autres personnes qui ne pouvaient s'empêcher d'éclater de rire face aux propos de Soumahoro Mauriféré.

"Moi je fais pas palabres avec quelqu'un. On agit par le travail, on va se voir au palais de la culture en musique, en danse, en chant, en vêtements. Qu'est-ce qui va se passer? Comme Abou Nidal dit qu'il va me frapper, moi j'ai besoin de ça. Vraiment ça fait des années que je cherche ça parce que les gens disent que j'organise funérailles. Moi je veux organiser un concert de tais-toi, et j'espère que Ivoire Music tv sera associé. Ça sera le seul concert où mon entreprise MGroup ne va pas être associé, mais nous allons venir pour travailler. Nous allons venir montrer ce que nous valons. Molaré sera face à Abou Nidal. Abou Nidal n'essaie pas mais je t'encourage d'essayer parce que j'ai besoin d'éteindre des carrières", a declaré Molaré à l'endroit d'Abou Nidal qui a réagi à ces propos par des éclats de rire.

Cette vidéo publiée sur la toile suscite de nombreuses réactions, et plusieurs internautes soupçonnent une histoire montée de toute pièce par ces deux précurseurs du mouvement Couper décaler dans le but de braquer tous les projecteurs sur eux.