Gnamien Konan sort ses griffes contre Ouattara, Bédié, Soro et Gbagbo

Gnamien Konan est très remonté contre Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Guillaume Soro. L'ex-directeur général des douanes ivoiriennes est persuadé que ces quatre personnalités politiques sont à la base de la souffrance des Ivoiriens. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le président de La Nouvelle Côte d'Ivoire leur demande de se retirer de la scène politique nationale.

Que reproche Gnamien Konan à Bédié,Ouattara, Soro et Gbagbo ?

La guerre ouverte entre Alassane Ouattara et Guillaume Kigbafori Soro fait actuellement la Une de l'actualité en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien a lancé un mandat d'arrêt international contre son ancien Premier ministre, qu'il accuse de tentative d'atteinte à la sûreté de l'Etat et de détournement de deniers publics. L'actuel locataire du Palais présidentiel est aussi en discorde avec Henri Konan Bédié, son "frère ainé".

Les deux hommes ne se parlent plus depuis bien longtemps. Et pourtant, leur alliance avait eu raison de Laurent Gbagbo à l'issue de la présidentielle de 2010. Alassane Ouattara s'est installé au sommet de l'Etat après une crise postélectorale qui a officiellement fait 3 000 morts.

Pour Gnamien Konan, il est clair que "tant que les quatre acteurs majeurs de la crise ivoirienne, Ouattara, Gbagbo, Bedié et Soro ne se retireront pas de la politique en Côte d’Ivoire nous n’irons que de crises en crises, offrant au monde le spectacle des gens les plus idiots de la terre et surtout hypothéquant l’avenir de plusieurs générations". L'ex-ministre ivoirien de l'Habitat et du Logement social estime qu'ils n'ont rien apporté à la Nation.

Gnamien Konan se dit "fatigué de voir ces rock-stars aux multiples palais, se balader en jet privé" au moment où les paysans vivent dans la misère et les jeunes peinent à trouver un emploi. Pour finir, le candidat malheureux de la présidentielle de 2010 demande à Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Guillaume Soro de s'éclipser de la scène politique ivoirienne.