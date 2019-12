L'étrange message de Doumbia Major à Guillaume Soro

Doumbia Major, ancien compagnon de lutte de Guillaume Soro au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), est sorti de son silence dans la crise qui oppose le député de Ferké au président ivoirien. Le président du Congrès panafricain pour le renouveau (CPR) enfonce l'ex-Premier ministre ivoirien.

Pourquoi Doumbia Major se moque de Guillaume Soro

Guillaume Soro est actuellement dans de beaux draps. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne est sous le coup d'un mandat d'arrêt international brandi par le pouvoir d'Alassane Ouattara. Le chef de file du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS) est soupçonné d'avoir voulu renverser l'actuel régime.

Il lui est aussi reproché d'avoir détourné des deniers publics. L'ex-chef de la rebellion ivoirienne de 2002 n'a pu regagner la Côte d'Ivoire le lundi 23 décembre 2019 comme annoncé. Loin de la terre ivoirienne, Guillaume Soro se dit déterminé à mener la bataille contre son ancien mentor.

La guerre entre Alassane Ouattara et l'ex-PAN n'échappe pas à Doumbia Major. Loin de compatir devant la mauvaise passe de son ancien compagnon de lutte, le patron du Congrès panafricain pour le renouveau le tourne plutôt en dérision. "Il faut faire un choix, si tu décides de ne plus être Macron pour être de Gaulle, ça veut dire que tu confirmes les accusations qui soutiennent que tu projetais de déstabiliser le pays avec des armes et des attaques de sabotage, comme l'a fait de Gaulle et la résistance française", a écrit Doumbia Major sur sa page Facebook.

Pour le président du CPR, Guillaume Soro veut prendre les armes et plonger le pays dans une guerre cicile pour atteindre ses ambitions personnelles. Doumbia Major soutient que le leader des soroistes est "prévisible". "Le voilà qui insulte maintenant Macron en le qualifiant de lâche et d'immature et il veut maintenant être De Gaulle !", s'est exprimé Doumbia Major.

Doumbia Major a toujours eu des positions tranchées contre Guillaume Soro avec qui il partage un passé à la FESCI.