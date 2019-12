Elu Président des pasteurs, Makosso se fait chambrer par Kalou

Le révérend général Makosso Camille est le nouveau président de la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Chose qui surprend plusieurs ivoiriens dont l'actuel maire de Vavoua, Kalou Bonaventure.

Kalou Bonaventure: ''Makosso, président des pasteurs de Côte d'Ivoire ? On rit ou on pleure''

Le pasteur Couper décaler, le Révérend Général Makosso Camille, est désormais le nouveau président et porte-parole de la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Il a été investi dimanche 29 décembre 2019 par ses collègues pasteurs, et les images ont envahi la toile depuis ce lundi 20 décembre. Chose qui a donc suscité une vive polémique sur la toile quand on sait que plusieurs ivoiriens remettent en cause la crédibilité du Révérend Général Makosso Camille, très impliqué dans le showbiz ivoirien.

L'ex international ivoirien, Kalou Bonaventure, surpris par des cette information, s'est aussi exprimé sur le sujet. ''Makosso, président des pasteurs de Côte d'Ivoire? ...On touche le fond et on continue de creuser. Je n'ai pas pour habitude de critiquer les serviteurs de Dieu mais là... Makosso, président des pasteurs de Côte d'Ivoire ? On rit ou on pleure ? C'est selon notre humeur. Bon lundi! Il est temps, grand temps que JESUS revienne'', a lâché l'actuel maire de la Commune de Vavoua.

Alors que l'on s'attendait à une virulente réponse du Révérend Makosso, celui-ci a plutôt affirmé qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cette mauvaise image qu'on a de lui, soit effacée. '' (...) Les nouvelles fonctions de président de la Commission Évangélique forte de 85 fédérations et plus de 10.525 pasteurs identifiés sur l’ensemble du territoire, ne me permettent plus de descendre dans la boue et dans des débats inutiles de chiffonniers. Monsieur Kalou est un homme libre de donner son opinion sur n’importe quel sujet d’actualité et cela conformément à la liberté d’expression et de penser protégée par la constitution ivoirienne. Monsieur Kalou est une icône de notre pays et un élu de la République.

Son opinion compte dans le débat publique et je me battrai de toutes mes forces à donner une image digne de l’homme de Dieu que je suis, loin des buzz et des clashs car à l’orée de 2020, l’on attend de nous, hommes publiques, plus de maturité et d’actes de responsabilités pour les générations à venir (...) Merci au frère Kalou pour ses remarques. A moi de démontrer par mes actes et témoignages que je suis digne'', peut-on lire dans un long texte publié par le général Makosso sur les réseaux sociaux.