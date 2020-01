Après son mariage avec Ami Sarah, Souleymane Kamagaté dans la politique

L'époux de la chanteuse Bamba Ami Sarah, Souleymane Kamagaté, a dit ses vérités aux politiciens ivoiriens relativement à la situation socio-politique qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire.

Souleymane Kamagaté: ''Insultez vous! Torpillez vous! Mais nous ne voulons que la paix''

2020 est une année électorale en Côte d'Ivoire. C'est donc avec beaucoup de craintes que les Ivoiriens ont célébré la nouvelle année au vu de la situation socio-politique qui prévaut actuellement dans le pays. De nombreux Ivoiriens qui ont toujours en mémoire la crise post-électorale de 2010 ayant causé des milliers de morts, sont rongés par la peur de voir resurgir une autre crise cette année 2020.

Parmi ces Ivoiriens apeurés, se trouve l'époux de la belle chanteuse Couper décaler, Bamba Ami Sarah. A travers un message publié sur sa page Facebook, Souleymane Kamagaté a craché ses vérités aux hommes politiques ivoiriens.

''(...) Le pays est déjà assez dur pour nous mais par la grâce de Dieu, on arrive à nous en sortir. On ne demande rien d'autre que la stabilité. Si vous voulez, ne nous donnez pas votre argent aussi. Tout ce que nous vous demandons, c'est la paix et la stabilité. Et on va chercher pour nous mêmes'', a declaré le promoteur de spectacles.

Et L'homme Saga d'ajouter: ''Insultez vous! Torpillez vous! Dénigrez vous! Mais tout ce que nous, on demande, c'est la paix et la stabilité pour nous permettre de travailler et subvenir aux besoins de nos familles''.

Dans son discours de nouvel an le 31décembre 2019, le président de la République, Alassane Ouattara, a promis que 2020 sera une année électorale paisible. ”Je veux vous rassurer que l’année 2020 sera une belle année. La Côte d’Ivoire continuera d’avancer à pas résolus vers l’émergence. Oui à l’instar de 2015, l’année 2020 sera une année électorale paisible. Je vous en fais la promesse. Vous pouvez me faire confiance”, a-t-il déclaré dans son message à la nation.