Côte d'Ivoire: Tiken Jah gagne son duel à distance contre Alpha Blondy

Alpha Blondy a connu une scène peu ordinaire à Ferké. La mégastar du reggae mondial devant livrer un spectacle dans cette localité du nord du pays le mercredi 1er janvier 2020, a dû reporter le show au jeudi en raison de "sabotage". Au moment où "Jagger" se heurtait à ce qui s'apparente à un fiasco, Tiken Jah Fakoly offrait un concert mémorable dans la commune populaire d'Abobo.

Alpha Blondy "saboté" à Ferké, Tiken Jah fait le show à Abobo

La ville de Ferké devait vibrer au son de la musique d' Alpha Blondy le mercredi 1er janvier 2020. Koné Seydou (de son vrai nom) avait été sollicité par Amadou Gon Coulibaly pour offrir un merveilleux cadeau de Nouvel An. Mais tout ne se passera pas comme prévu. En effet, le jour du spectacle, évoquant un sabotage, le chanteur de reggae a été dans l'obligation de reporter sa prestation au lendemain.

Par respect pour le public venu écouter sa musique, Alpha Blondy a dû prendre cette décision. Les branchements, a-t-il expliqué, ont été sabotés. Refusant que "les officiels payent pour un sabotage", le père d' Ismaël Agana s'est résolu à demander au public de rentrer. Le "koro" a saisi l'occasion pour remercier ses fans pour leur patience et leur discipline.

Des langues se sont déliées pour faire le lien entre cet "échec" et la crise qui sévit entre Alassane Ouattara et Guillaume Kigbafori Soro. Il faut noter que Ferkessédougou, ville natale de l'ancien président de l'Assemblée nationale, est jugée très favorable au président de Générations et peuples solidaires (GPS). Les populations auraient donc décidé de bouder le concert d' Alpha Blondy gracieusement offert par le Premier ministre ivoirien.

Finalement, le concert d' Alpha Blondy a pu se tenir le jeudi 2 janvier. Plusieurs milliers de fans de l'artiste ont assisté au spectacle. Annoncé à Abobo, Tiken Jah Fakoly a vécu un scénario bien différent. Invité par le maire Hamed Bakayoko afin d'égayer les populations de sa commune, l'auteur de la chanson "Mangecratie" a investi le rondpoint pour un show auquel ont pris part des milliers de férus de la musique reggae.