Mandat d'arrêt contre Soro: Alassane Ouattara reçoit le soutien du RDA

Ali Badarah Konaté dit ABK, président des Libéraux pour la renaissance et le développement (LRD Nouvelles Énergies), a apporté son soutien ferme à Alassane Ouattara, chef de l' Etat ivoirien, suite à la tentative de déstabilisation dont aurait fait l'objet son régime de la part de l’ex-chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro.

Ali Badarah Konaté, président du RDA – Nouvelle Vision et LRD nouvelles énergies, apporte son soutien à Ouattara

Au nom du Rassemblement pour le Développement de l’Afrique Nouvelle Vision (RDA-Nouvelle vision) et du mouvement politique des alassanistes réunis au sein de (LRD-Nouvelle vision), Ali Badarah Konaté condamne « toute tentative ou action de déstabilisation de la Côte d’Ivoire ».

Lundi 23 décembre 2019, Adou Richard, le procureur de la République, informait de la délivrance d’un mandat d’arrêt international contre Guillaume Soro pour "atteinte à la sureté de l'Etat et détournement de derniers publics". Des accusations qui avaient été suivies par la diffusion d’une bande sonore dudit projet de coup d'Etat et la découverte d’arsenal de guerre dans les différentes résidences de l’ancien Premier Ministre.

«Le Rassemblement pour le Développement de l’Afrique Nouvelle Vision (RDA Nouvelle Vision) et Le Mouvement National des Nouvelles Energies Libérales pour la Renaissance et le Développement (LRD Nouvelles Energies), considérant les progrès prodigieux réalisés par le Président Alassane OUATTARA pour la Renaissance et le Développement de la Côte d’Ivoire et son impact positif sur la Sous – Région, condamne avec véhémence toute tentative ou action de déstabilisation de la Côte d’Ivoire », déclare Ali Konaté.

Devant ces faits, le RDA Nouvelle Vision et les LRD Nouvelles Énergies disent réaffirmer leur soutien indéfectible au chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, "leader de la Nouvelle Afrique". «La Côte d’Ivoire aujourd’hui a besoin d’Hommes de Vision et non d’hommes d’ambitions. Le RDA Nouvelle Vision et les LRD Nouvelles Energies réaffirment leur soutien indéfectible au Président Alassane OUATTARA, Leader de la Nouvelle Afrique et l’encourage à poursuivre sa mission d’indépendance économique de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique ».

Ali Badarah Konaté invite de même les « initiateurs » de ce ‘’funeste’’ projet de déstabilisation à la « sagesse » et à « la mesure dans leurs ambitions ». Avant de conclure, le Président des LRD a interpellé la Jeunesse Ivoirienne et Africaine sur son Rôle Prépondérant de Sauvegarde de la Démocratie, de l’Unité des Nations et du Développement de la Côte d’Ivoire et l'a invitée à faire siennes les valeurs de Paix, d’Excellence et de Promotion Economique des Africains.