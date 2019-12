Roger Banchi (Pro-Soro) livre de graves secrets sur la rébellion de 2002

Après plusieurs mois de mutisme, Roger Banchi est sorti de son silence. Ne manquant désormais plus d'apporter une cinglante réplique au RHDP et à ses membres quand il s'agit de défendre les années de la rébellion.

Roger Banchi, ancien ministre rebelle, s'attaque au régime RHDP unifié

Après le divorce entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, les deux alliés d'hier ne cessent de s'affronter par le biais de leurs partisans. Ainsi, les frères ennemis n'hésitent pas à révéler des secrets qui étaient jusque-là bien rangés dans les grands tiroirs de la République, notamment les tenants et les aboutissants de la rébellion.

Dans leurs escalades verbales, pro-Ouattara et pro-Soro ont entrepris de mettre à nu, en des termes à peine voilés, le rôle joué par chacun d'eux lors dans la rébellion qui a éclaté en septembre 2002. Ce jeu n'est cependant pas du goût de certains anciens membres des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion), qui continuent d'être hantés par ce douloureux passé qu' connu la Côte d'Ivoire.

Au nombre de ceux qui ne veulent pas que ce lourd passé soit rappelé tous azimuts, se trouvent Roger Banchi, ministre des PME sous Laurent Gbagbo pour le compte de la rébellion, les membres du RHDP unifié. Mettant en garde les militants et sympathisants du Parti unifié Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) contre la rébellion et ses animateurs d'alors, l'ancien compagnon de maquis de Guillaume Soro a lancé ce tweet :

"Dites à vos inconscients de patrons, enivrés par l’illusion de Force du Pouvoir et la capacité temporaire de brimer, d’arrêter de jouer avec le sujet, et les sujets de la Rébellion."Puis, il avoue : "Nous avons porté plus lourd qu’ils n’ont jamais porté. Nous avons souffert. Merci."

A noter que Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et porte-parole du RHDP unifié, a récemment attaqué Guillaume Soro sur les faits de la rébellion de 2002. Attaque qui avait alors suscité la réaction de nombreux Soroïstes, notamment El Hadj Mamadou Traoré et Konaté Zié.