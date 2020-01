Titrologie: Revue de la presse ivoirienne du mardi 7 janvier 2020

La titrologie ou la revue de presse de ce mardi 7 janvier 2020 est dominée par deux faits majeurs. Il s'agit notamment du décès du colonel Issiaka Ouattara alias Wattao et des propos tenus par le chef de l'État, Alassane Ouattara à l'occasion de la cérémonie de présentation des voeux de nouvel an.

Revue de presse: Wattao et Alassane Ouattara au cœur de l'actualité de ce mardi

Le premier lundi de l'année 2020 a été marqué par l'annonce du décès de l'ancien chef rebelle, le colonel-major, Issiaka Ouattara alias Wattao.

L'information s'est repandue très rapidement sur la toile et plusieurs journaux ont mis l'accent sur ce malheureux incident ce mardi matin.

''Décédé lundi aux États-Unis, les ivoiriens pleurent Wattao, Soro Guillaume perd un bras droit, des témoignages poignants", mentionne Générations Nouvelles.

Pour sa part, L'Essor Ivoirien pointe à sa Une ''Décès du colonel major Issiaka Ouattara, voici les maladies qui ont eu raison de Wattao, le président Ouattara déballe tout ''.

L'Intelligent d'Abidjan fait un ''Retour sur la vie et la mort du plus médiatique des ex com zones de la rébellion". ''Décédé après son évacuation aux États-Unis, Qui est le colonel-major ,Issiaka Ouattara dit Wattao'', affiche Le Jour Plus en co une.

Le Rassemblement indique que ''Wattao a passé l'arme à gauche, Ouattara salue la mémoire d'un soldat intrépide". Soir Info mentionne à sa page d'accueil ''A l'annonce de sa mort, voici ce qui se passait, hier à la résidence de Wattao en zone 4".

Le discours du président Alassane Ouattara à l'occasion de la cérémonie de présentation des voeux a aussi été traité dans la presse ivoirienne ce mardi.

''Présentation des voeux de nouvel an, Ouattara annonce la modification de la constitution'', peut-on lire à Une de L'Expression quand Le Patriote pointe à sa Une: ''Alassane Ouattara à propos de la modification de la constitution, je ne compte exclure personne y compris moi-même".

Le Matin, pour sa part, indique à sa Une ''présentation des voeux de nouvel an au chef de l'État, Alassane Ouattara : personne y compris moi-même ne sera exclu des élections".

Même son de cloche pour L'Inter qui affiche à sa Une ''voeux des corps constitués hier, Ouattara fait de grandes annonces". ''Présentation des voeux au président de la République, tous unanimes pour des élections apaisées", peut-on lire à la première page de Le Jour Plus.

Outre le décès de Wattao et la cérémonie de présentation de voeux au chef de l'État, plusieurs autres faits ont été abordés dans la presse ivoirienne ce mardi.

Le Temps revient sur l'affaire Guillaume Soro et affiche à sa page d'accueil: ''Affaire enregistrement sonore brandi par le procureur, Soro remet la bande originale à des chefs d'Etat africains".

''Demande de libération des pro-Soro, les dessous de la requête du cardinal Kutwa, colère dans les couloirs du palais", pointe L'Inter à sa Une.

En sport, le ballon d'or africain sera designé ce jour, le Journal Supersport l'a rappelé en indiquant ''Mané, Salah, Mahrez, c'est le jour de vérité ''.