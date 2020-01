Mort de Wattao : Comment Hamed Bakayoko a appris la nouvelle

Issiaka Ouattara dit Wattao a quitté le monde des vivants dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 janvier 2020. La disparition de l'ancien colonel-major dans l'armée ivoirienne a suscité une vague de réactions au sein de la classe politique. Dans une publication sur sa page Facebook, Hamed Bakayoko, ministre d'Etat, ministre de la Défense, s'est exprimé sur la mort de "Saha Bélé Bélé".

Hamed Bakayoko attristé par la mort de Wattao

La nuit du dimanche 5 au lundi 6 janvier 2020 sera à jamais un moment de douleur pour l'armée ivoirienne. En effet, c'est la période choisie par Issiaka Ouattara, encore appelé Wattao, pour pousser son dernier soupir à New York, aux Etats-Unis, loin de la terre de ses ancêtres. Ancien commandant de la garde républicaine, l'homme souffrait d'un diabète qui a nécessité son évacuation au Maroc le 12 décembre 2019. Vu son état de santé dégradant, l'ex-figure de la rébellion ivoirienne a été conduit dans un hôpital spécialisé à New York. Selon des proches de cet homme adulé par plusieurs artistes ivoiriens, le diabète qui le tenaillait était très avancé.

Malgré les soins, Wattao ne reviendra pas auprès de ses frères d'armes. Il a tiré sa révérence dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 janvier 2020 à l'âge de 53 ans. Hamed Bakayoko a accueilli avec "beaucoup de tristesse" la disparition de l'ancien colonel-major. "C'est avec beaucoup de tristesse et de peine que j'ai appris le décès de mon frère, le colonel-major Ouattara Issiaka dit Wattao. Je voudrais présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique et à la grande famille des Forces armées de Côte d'Ivoire", a publié le ministre d'Etat, ministre de la Défense, sur son compte Twitter.

À l'instar du maire d'Abobo, Moussa Dosso a été profondément par le décès de Wattao. Il l'a manifesté à travers une publication sur les réseaux sociaux. "Je suis profondément ému d'apprendre la disparition du Colonel Major, Issiaka Ouattara ( Wattao ). Dans cette difficile épreuve qui nous affecte, j'assure de toute mon amitié et de toute mon affection à sa femme, ses enfants, sa famille, ses proches et à toute l'armée ivoirienne", a dit le ministre des Ressources animales et halieutiques.

Il faut noter qu'au cours de la présentation de vœux de Nouvel an de l'armée ivoirienne à Alassane Ouattara, le président ivoirien a affirmé que toutes les dispositions avaient été prises pour que le natif de Bouna s'en sorte.