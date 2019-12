FPI: Affi N’guessan prend le dessus sur Gbagbo, les femmes mobilisées

Dans la dynamique de renouvellement des instances du parti, initiée par le président Affi N'guessan, les femmes du Front populaire ivoirien (FPI) étaient en conclave samedi 30 novembre 2019 au Palais de la Culture d’Abidjan pour l’élection de la nouvelle présidente de l'OFFPI.

Présidentielle 2020 : Pascal Affi N’guessan met en mission les femmes du FPI

A ce rassemblement tenant lieu de 4e congrès extraordinaire de l’OFFPI, le président statutaire du Parti, l’honorable Pascal Affi N’guessan, a dans son discours d’orientation, invité Anne Gnahoré et ses camarades à se mobiliser massivement pour le retour au pouvoir du parti fondé par Laurent Gbagbo.

« Le sacrifice que la Côte d’Ivoire attend de vous, c’est que vous vous mobilisiez pour que ceux qui ont mis la Côte d’Ivoire dans cet état, ne puissent plus être là. Vous devez être à la pointe du combat pour la victoire du Fpi en 2020>>, a-t-il lancé.

Le prochain scrutin présidentiel ivoirien se tiendra dans un peu plus de 10 mois, et le député de Bongouanou croit savoir que la victoire à cette élection qu’il estime d’ailleurs un « impératif », est à portée de main. Le sort du pouvoir RHDP et de son président Alassane Ouattara, soutient-il, est déjà « scellé ».

Selon lui, il appartient désormais au parti leader de la gauche ivoirienne, de saisir cette perche pour faire tomber, précise-t-il, avec des moyens démocratiques, ce régime. « Allez dire à vos camarades de se lever, de se mobiliser parce que le combat que nous menons, c’est celui de tous nos compatriotes », a-t-il instruit.

« C’est le combat que nous avons commencé avec Laurent Gbagbo et que nous devons poursuivre jusqu’à son retour », a indiqué le président du Conseil régional de Bongouanou. Candidate unique lors de ce conclave dont le thème choisi était: « L’OFFPI debout pour la reconquête du pouvoir avec Pascal Affi N’guessan », l’ancienne ambassadrice de la République de Côte d’Ivoire au USA, Anne Gnahoré, a été élue avec plus de 98% des suffrages exprimés.

C’est à elle qu’il revient la lourde charge de remobiliser désormais toutes les femmes du FPI en vue de conduire le candidat Pascal Affi N’guessan à la tête de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Les chances de Laurent Gbagbo de représenter le parti à cette échéance électorale, s’étant sérieusement amenuisées, suite à la récente décision rendue par les juges de la chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI).