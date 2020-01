En procès en France, Eudoxie Yao remporte une grande victoire

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, a annoncé la condamnation de son agresseur, Monsieur Koné Ibrahim dit IB en France.

En procès en France, Eudoxie Yao annonce une bonne nouvelle

La toute première tournée européenne de la bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, qui a eu lieu en juillet 2019, ne s'est pas du tout passée comme elle le souhaitait.

La go bobaraba a rencontré d'énormes difficultés qui se sont ponctuées par un procès au Tribunal. En effet, quelques jours après son arrivée en France, Eudoxie Yao a eu des démêlés avec Mike le bosso, le promoteur qui l'avait invitée au pays d'Emmanuel Macron.

Accusant ce dernier d'escroc et de personne malhonnête, Eudoxie va finalement mettre fin à son aventure avec Mike le bosso et se confier au dénommé Koné Ibrahim dit IB, le propriétaire de la résidence dans laquelle elle était hébergée.

Selon les explications d' Eudoxie Yao, Monsieur Koné, ayant entièrement gagné sa confiance, l'accompagnait dans tous ses spectacles et était même chargé de garder l'argent qu'elle gagnait.

Or en réalité, ce monsieur avait des désirs cachés qui étaient de posséder l'énorme postérieur de la star ivoirienne des réseaux sociaux.

Face au refus de la go Bobaraba de céder à ses avances, Ib va donc décider de ne plus lui remettre son argent, soutenant qu'il l'a utilisé pour les frais de restauration, de transport et bien d'autres choses.

S'en suivra une violente bagarre à l'issue de laquelle Eudoxie Yao se retrouvera avec le visage tuméfié. La police française a donc été alertée et l'affaire a ensuite été portée devant le tribunal.

Le procès a finalement eu lieu jeudi 16 janvier 2020 en France et a été marqué par l'absence d'Eudoxie qui s'est fait représenter par son avocat.

Cependant les nouvelles sont bonnes pour elle puisque son agresseur, Koné Ibrahim, a été condamné. L'information émane d'une publication de la bimbo ivoirienne sur sa page Facebook.

''DIEU a été miséricordieux envers moi. Je viens d’avoir une très bonne nouvelle de la part de mon avocat pour mon procès de France. Il a réussi à faire condamner mon agresseur Mr Koné...Mon avocat m’appellera plus tard pour me donner toutes les informations.

Je voulais vous dire infiniment merci. Vous avez pleuré avec moi pendant cette difficile épreuve que j’ai traversée. DIEU est entrain de me rendre justice. Merci de tout cœur à mon avocat'', a écrit Eudoxie Yao dans la soirée du jeudi.