Mamadou Touré met en garde Soro : "On les attend sur le terrain"

Mamadou Touré s'invite dans la bataille entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Pour le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, le député de Ferké a pour ambition de remettre en cause le travail abattu par le président ivoirien. L'ancien patron de l'Assemblée nationale, actuellement en exil forcé en France et visé par un mandat d'arrêt international, est accusé d'avoir tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire.

Mamadou Touré déclare la guerre à Guillaume Soro

Depuis le lundi 23 décembre 2019, Guillaume Kigbafori Soro est sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par les autorités ivoiriennes. Le président de Générations et peuples solidaires (GPS), mouvement politique censé porter sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020, n'a pu regagner la Côte d'Ivoire comme annoncé. En route pour Abidjan, l'ancien chef rebelle a dû dérouter son avion en direction du Ghana. Aux dernières nouvelles, l'ex-Premier ministre d'Alassane Ouattara se trouve à Paris, en France. Établi dans le pays d'Emmanuel Macron, le député de Ferké, dont des proches ont été arrêtés, a promis d'organiser une résistance politique. "Je suis candidat à l’élection présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire. Je le réaffirme solennellement devant vous. N’en doutez pas ! Ceux qui ont imaginé un seul instant que je négocierais ma candidature se sont trompés", a déclaré Guillaume Soro dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 31 décembre 2019.

Devant cette sortie de l'ex-PAN, Mamadou Touré n'a pas voulu garder le silence. Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, au cours d'une visite à Daloa, dans le centre-ouest du pays, a bandé les muscles contre le patron des soroistes. "Pendant que nous préparons l’élection, Soro veut déstabiliser le Pays pour remettre en cause l’excellent boulot du président de la République. Nous n’allons pas l’accepter. Vous n’avez pas à avoir peur pour la présidentielle. Faites confiance au président Alassane Ouattara. Il n’y aura rien", a martelé ce proche du chef de l'État.

On se rappelle que le 9 novembre 2019, à l'occasion de la célébration du trentenaire du lycée moderne de Gbon, le porte-parole adjoint du gouvernement avait déjà sorti les griffes contre le frère ainé de Soro Simon. "On n’acceptera jamais tes impolitesses à Alassane Ouattara. Ouattara n’est pas ce chef qui était assis en France, aux USA et après la lutte, est venu prendre le pouvoir. Nous n’accepterons jamais que Soro manque de respect au président", avait-il tapé du poing sur la table suite aux propos tenus par Guillaume Soro le 8 novembre en Angleterre, devant les membres de la Chatham House.