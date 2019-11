Mamadou Touré à Guillaume Soro : "Nous nous trouverons..."

Mamadou Touré s'est déchainé contre Guillaume Soro le samedi 9 novembre 2019. Le cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a apporté une cinglante réponse au député de Ferké, qui s'en est violemment pris à Alassane Ouattara depuis l'Angleterre.

Mamadou Touré en colère contre Guillaume Soro

Vendredi 8 novembre 2019, Guillaume Soro a démonté le pouvoir d'Alassane Ouattara devant la Chatham House, en Angleterre. Le président de Générations et peuples soilidaires (GPS) a peint un sombre tableau de la gestion du chef de l'Etat ivoirien. "La croissance ivoirienne est en baisse continue depuis 2016. Elle est ainsi passée de 9 % en 2016 à bientôt 6 % en 2020 ; le taux de pauvreté des Ivoiriens est de plus de 48 %, selon les mêmes institutions, soit près de la moitié des 25 millions 823 mille Ivoiriens recensés en 2019 ; le PNUD classe mon pays, selon l’IDH, à la 170è place, parmi les plus faibles sur 189 pays, en matière de développement humain", a dénoncé l'ex-président de l'Assemblée nationale.

Guillaume Soro a aussi ajouté qu' "il y a un story-telling répandu par le régime de M. Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d’Ivoire, selon lequel notre pays se porterait comme un charme. C’est tout simplement un fake ! ".

Cette sortie musclée du leader des soroïstes n'a pas échappé au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. L'un de ses cadres, Mamadou Touré, a apporté la réplique à l'ancien chef rebelle. Invité à la cérémonie de célébration du trentenaire du lycée moderne de Gbaon, le samedi 9 novembre 2019, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes a remonté les bretelles à Guillaume Soro, selon nos confrères de L'Essor ivoirien.

"On n’acceptera jamais tes impolitesses à Alassane Ouattara. Ouattara n’est pas ce chef qui était assis en France, aux USA et après la lutte est venu prendre le pouvoir. Nous n’accepterons jamais que Soro manque de respect au président", a déclaré Mamadou Touré.

Mamadou Touré a aussi ajouté : "C’est un problème générationnel. Nous nous trouverons pour parler."