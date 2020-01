Titrologie: Revue de presse ivoirienne du mardi 21 janvier 2020

La titrologie ou revue de presse de ce mardi 21 janvier 2020 est largement dominée par l'affaire Guillaume Soro accusé par le régime de tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire.

L'affaire Guillaume Soro a une fois de plus été traitée par de nombreux journaux ivoiriens ce mardi 21 janvier. Le journal L'Expression pointe à sa première page ''Poursuivis pour recel et atteinte à la sûreté de l'État, Soro et ses proches coincés de toute part''.

"Situation socio-politique, l'affaire Soro prend une autre tournure. Le procureur explique tout, l'immunité de Soro, Lobognon, Loukimane... levée", peut-on lire à la Une de Soir Info.

Le Temps indique: ''Affaire projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, de nouveaux enregistrements accusent Soro". Le journal ajoute également: ''Policiers et officiers de l'armée cités, le rôle joué par les Rg français et américains, le procureur: le mandat d'arrêt est en bonne voie''.

''Guerre contre Soro, Cei, élections transparentes, le pouvoir Ouattara peut-il entendre raison?'', s'interroge le quotidien Notre Voie.

Même son de cloche pour Le Nouveau Réveil qui affiche à sa Une: ''Les hommes de Dieu pourront-ils faire fléchir Ouattara?''.

Générations Nouvelles indique à sa page d'accueil: ''2e exhortation à éviter une crise grave, Ouattara restera-t-il sourd aux appels des Évêques ?".

Outre l'affaire Soro Guillaume, plusieurs autres sujets ont été abordés dans la presse ivoirienne ce mardi. Le Matin révèle une guerre de positionnement au Pdci-Rda.

''Guikahué veut la tête de Kkb, plusieurs décisions de Bédié rejetées par le secrétaire exécutif en chef". Le Jour Plus indique à sa Une: ''Construction de la Côte d'Ivoire moderne, ce qui unit les visions d'Houphouët et de Ouattara".

Le journal Le Sursaut dévoile ''le gros coup d'Affi N'Guessan au Fpi" et ''les non-dit du communiqué d'Assoa Adou''.

En sport, le journal Supersport est revenu sur le tirage au sort des Éliminatoires de la Can 2022, qui aura lieu ce mardi, en affichant à sa Une: ''Des cadors sur la route des Eléphants".